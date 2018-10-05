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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | شابة تتصدى للمتحرشين

شابة تتصدى للمتحرشين

الجمعة 05 أكتوبر 2018 - 18:55

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - الوجدي الجمعة 05 أكتوبر 2018 - 19:17
نعم هناك متحرشون ذكور.
ايوا هادوك لبنات ولعيالات اللي كيتحرشو بالرجال اشنو خاصنا نديرو معاهم؟؟؟
كفى من لعب دور الضحية. العنوسة قلبت الممارسة وأصبح الذكر هو المتحرش به.
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2 - عبدالله الجمعة 05 أكتوبر 2018 - 19:27
ماذا تنتظرين من شعوب لا تنفع البشرية من غير الاستهلاك وكرشهم وما تحتها. عقلهم في سروالهم وجعلو الدين قنطرة لاستغلال النساء كما شاوون بحال العبيدي ديالهم.
والله تم والله واخا تغني عليهم ليلا ونهارا لانهم صُم بكم يسمعون الا ما شاوو لا من الصغير او الكبير وحتى المسوولين ديالهم . راكي يا بنتي غير تا ضيعي وقتك لان شعوب العرب يرضعون هاذا الاخير مند زيادتهم ، المراة الا لخدمة الرجل والفراش. ورآه داكشي علاش معاقبهم مولانا لانهم انانيين ويكذبون على أنفسهم وعلى من خلقهم. المراة جنس مقدس عند الله سبحانه وتعالى ولكن مع الأسف مع من الله يستر.
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3 - Hind الجمعة 05 أكتوبر 2018 - 19:35
وأنا صغيرة كنت كنتعرض للتحرش حتى سن 30 ومن بعد مابقيتش كتعرض ليه ماشي حيت خيبيت ولكن كبرت بالنسبة للمتحرشين مابقيتش ديك البنيتة الصغيرة اللي يمكن تكون فريسة ساهلة ولا ضعيفة ...مشكل التحرش كيبدا من التربية والإنسان يتعلم يحترم الغير بغض النظر على الجنس والنوع والسن واللون ...
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4 - عقل ذكوري متخلف الجمعة 05 أكتوبر 2018 - 19:41
لرقم 1 متا رايت امراة تتحرش بالرجل? الكبت ونقس االوعي والتقافة الجنسية,والجهل هو الذي يخلق العقل الذكوري المسيء للمراة التي هي الام الاخت
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5 - زكرياء الجمعة 05 أكتوبر 2018 - 19:49
التحرش سلوك يوجد في كل دول العالم، فهنالك من يتحرش بحركات جسدية وهناك من يتحرش بنظرات، وكلاهما راجع لسوء التربية، أو حالات نفسية، ويكثر بشدة في سن المراهقة، كما لا يجب أن ننسى تحرش النساء بالذكور كما حصل الأسبوع المنصرم في النرويج; نساء طلبن العمل بشكل تطوعي في مراكز اللجوء الإنساني واتهمن بالتحرش الجنسي. تحية لكل إنسان يحترم العالم الذي يعيش فيه
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