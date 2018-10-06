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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | بنعتيق وكفاءات الطيران

بنعتيق وكفاءات الطيران

السبت 06 أكتوبر 2018 - 08:35

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - ould lablad السبت 06 أكتوبر 2018 - 09:12
Bravo Mr Ben Atik, il faut dupliquer l'expérience avec d'autres pays.
Bravo encore.
Ould lablad.
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2 - خليلوفيتش السبت 06 أكتوبر 2018 - 09:41
في رأيي ينبغي على الحكومة إسناد وزارة الإتصال و الناطق الرسمي بإسمها لأنه يتقن فن الكلام وشكرا
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