24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

06/10/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5707:2213:2116:3519:0920:24
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع سقوط الحكومة قبل انتخابات 2021؟

  1. ماذا يعني الاستقلال في زمن العولمة...؟ (5.00)

  2. وجدة الشعراء .. "رحلة الهايكو" من اليابان إلى شرق المملكة (5.00)

  3. "المجتمع المدني" المُفْتَرىَ عليه بالمغرب (5.00)

  4. شركات مغربية تستعين بـ"غوغل" و"فيسبوك" لتسريع صبيب الإنترنيت (5.00)

  5. عملية جراحية نادرة تنقذ حياة مغربية حامل في "مستشفى السويسي" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | هتك عرض طفل في حمّام

هتك عرض طفل في حمّام

السبت 06 أكتوبر 2018 - 17:07

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - عقل السبت 06 أكتوبر 2018 - 17:26
لا تنازل عن قضية الشروع في الإغتصاب لا بد العدالة أن تقول كلمتها في هذه النازلة حتى لو تنازل الأبوان عن الدعوى
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
2 - الوجدي السبت 06 أكتوبر 2018 - 17:50
عوض ان تشكرو الله تعالى أولا وان تشكرو صاحب الحمّام على تدخله في الوقت المناسب لتفادي المصيبة هاهم يكيلون بمن وثّق للحادث بفيديو يضمن حقوق الطفل الضحية أمام المحكمة ، لو لم يتم تصوير الوحش الادمي وهو يطلب الصفح لكانت له اقوال أخرى أمام الشرطة ووكيل الملك ، مجتمع متخلّف يجعلون من الضحية هو الجاني بحيث يلتصق الحادث بالضحية طول حياته بينما الجاني يتناسو ما فعله ، تنازل أسرة الضحية أكبر خطأ ويجب على المحكمة ان تعاقب الشيطان على محاولته التغرير بقاصر ، الجمعية التي تآزر الضحية تدخل في نطاق التسوّل الجمعوي ويجب على النيابة العامة هي من تآزر الضحية ، المهم مجتمع فاشل قانونيا واخلاقيا إلاّ من رحم ربي .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
3 - texas السبت 06 أكتوبر 2018 - 17:52
واعباد الله علموا أولادكم ما يمشوش مع البراني، والمرجو من النيابة العامة ان لا تسمح في الحق العام لان هاد الشخص مريض وسوف يكرر فعلته مع طفل آخر.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
4 - sochialllllll السبت 06 أكتوبر 2018 - 17:56
هاد الشي والله ما بغا يتفهملي والله العجب والله العظيم واش اعباد الله فهاد الزمان لي حنا فيه مزال كاين انسان كبير ويطمع فصبي صغير لا حولة ولا قوة الا بالله العلي العظيم شوهة هاذي والله الى بلاك الله النساء لا تحصى ولا تعاد وعاد متزوج حتى داك النساء ما خصوش يمشي معاهم اذا كان هاد الشي بصاح وتبتات بضهرو خصو اقصى عقوبة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.