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كُتّاب وآراء
هتك عرض طفل في حمّام
السبت 06 أكتوبر 2018 - 17:07
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
1 - عقل السبت 06 أكتوبر 2018 - 17:26
لا تنازل عن قضية الشروع في الإغتصاب لا بد العدالة أن تقول كلمتها في هذه النازلة حتى لو تنازل الأبوان عن الدعوى
2 - الوجدي السبت 06 أكتوبر 2018 - 17:50
عوض ان تشكرو الله تعالى أولا وان تشكرو صاحب الحمّام على تدخله في الوقت المناسب لتفادي المصيبة هاهم يكيلون بمن وثّق للحادث بفيديو يضمن حقوق الطفل الضحية أمام المحكمة ، لو لم يتم تصوير الوحش الادمي وهو يطلب الصفح لكانت له اقوال أخرى أمام الشرطة ووكيل الملك ، مجتمع متخلّف يجعلون من الضحية هو الجاني بحيث يلتصق الحادث بالضحية طول حياته بينما الجاني يتناسو ما فعله ، تنازل أسرة الضحية أكبر خطأ ويجب على المحكمة ان تعاقب الشيطان على محاولته التغرير بقاصر ، الجمعية التي تآزر الضحية تدخل في نطاق التسوّل الجمعوي ويجب على النيابة العامة هي من تآزر الضحية ، المهم مجتمع فاشل قانونيا واخلاقيا إلاّ من رحم ربي .
3 - texas السبت 06 أكتوبر 2018 - 17:52
واعباد الله علموا أولادكم ما يمشوش مع البراني، والمرجو من النيابة العامة ان لا تسمح في الحق العام لان هاد الشخص مريض وسوف يكرر فعلته مع طفل آخر.
4 - sochialllllll السبت 06 أكتوبر 2018 - 17:56
هاد الشي والله ما بغا يتفهملي والله العجب والله العظيم واش اعباد الله فهاد الزمان لي حنا فيه مزال كاين انسان كبير ويطمع فصبي صغير لا حولة ولا قوة الا بالله العلي العظيم شوهة هاذي والله الى بلاك الله النساء لا تحصى ولا تعاد وعاد متزوج حتى داك النساء ما خصوش يمشي معاهم اذا كان هاد الشي بصاح وتبتات بضهرو خصو اقصى عقوبة
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