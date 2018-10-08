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كُتّاب وآراء
خربشات في جدران وجدة
الاثنين 08 أكتوبر 2018 - 14:00
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - med الاثنين 08 أكتوبر 2018 - 17:35
تبارك الله عليهم شباب كيبدلو مجهود باش يعبرو على الفن ديالهم الراقي برافوا وجدة
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