24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

07/10/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5807:2313:2016:3419:0820:22
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع سقوط الحكومة قبل انتخابات 2021؟

  1. "بوديموس" يطالب بإطلاق سراح معتقلي الريف (5.00)

  2. سفراء العالم يكتشفون تاريخ ومؤهلات وزان (5.00)

  3. امتحان مفاجئ يخرج أساتذة للاحتجاج بشفشاون‬ (5.00)

  4. اختتام الندوة الدولية للمجتمع المدني بسطات (5.00)

  5. بحيرة من الملح في الصين (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | جزائرية ترقص بالمغربي

جزائرية ترقص بالمغربي

الأحد 07 أكتوبر 2018 - 15:50

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - حاميدو الأحد 07 أكتوبر 2018 - 16:16
عندها الصح اش غادي الدير بالعلوم السياسية.....علوم الرقص الشعبي حسن غير خاصها تجي بعدا تكمل الدراسة ديالها هنا في المغرب باش تاخذ الدكتوراه .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
35
2 - ياسين الأحد 07 أكتوبر 2018 - 16:23
ارقصي ثم ارقصي اشداك للعلوم السياسية اصلا الوقت هادي عطات غير للراقصات و الراقصين و المغنيين و المغنيات
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
19
3 - حاميدو الأحد 07 أكتوبر 2018 - 16:28
برافو على هاد السيدة.....راه صحاب العلوم السياسية عندنا غير كيحتجوا قدام البرلمان أما صحاب علوم الرقص الشعبي كيمشيوا في الشارع بلكارد كور و كيوقعوا عقود الحفلات بالملايين.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
16
4 - جمالية الأحد 07 أكتوبر 2018 - 16:32
برافو مدام... مع احترامي و تقديري لهذا الفن و لاساتذته و مزاوليه... و لكي نخرج من قوقعة الممنوع و المحرم و نعترف بالجمال و الحسن ذون أن نفرط في معتقداتنا الدينية أو الفلسفية و لا في تقاليدنا الاجتماعية...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-6
5 - المهدي الفاسي الأحد 07 أكتوبر 2018 - 16:37
سوف تحاكم هذه السيدة عندما تدخل الى الجزائر لأنها نسبت الرقص المغربي الشعبي الى المغاربة فالرقص بكل أنواعه تعود الى الجزائر والمغرب سرقه من الجزائر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-9
المجموع: 5 | عرض: 1 - 5

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.