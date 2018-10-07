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كُتّاب وآراء
جزائرية ترقص بالمغربي
الأحد 07 أكتوبر 2018 - 15:50
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
1 - حاميدو الأحد 07 أكتوبر 2018 - 16:16
عندها الصح اش غادي الدير بالعلوم السياسية.....علوم الرقص الشعبي حسن غير خاصها تجي بعدا تكمل الدراسة ديالها هنا في المغرب باش تاخذ الدكتوراه .
2 - ياسين الأحد 07 أكتوبر 2018 - 16:23
ارقصي ثم ارقصي اشداك للعلوم السياسية اصلا الوقت هادي عطات غير للراقصات و الراقصين و المغنيين و المغنيات
3 - حاميدو الأحد 07 أكتوبر 2018 - 16:28
برافو على هاد السيدة.....راه صحاب العلوم السياسية عندنا غير كيحتجوا قدام البرلمان أما صحاب علوم الرقص الشعبي كيمشيوا في الشارع بلكارد كور و كيوقعوا عقود الحفلات بالملايين.
4 - جمالية الأحد 07 أكتوبر 2018 - 16:32
برافو مدام... مع احترامي و تقديري لهذا الفن و لاساتذته و مزاوليه... و لكي نخرج من قوقعة الممنوع و المحرم و نعترف بالجمال و الحسن ذون أن نفرط في معتقداتنا الدينية أو الفلسفية و لا في تقاليدنا الاجتماعية...
5 - المهدي الفاسي الأحد 07 أكتوبر 2018 - 16:37
سوف تحاكم هذه السيدة عندما تدخل الى الجزائر لأنها نسبت الرقص المغربي الشعبي الى المغاربة فالرقص بكل أنواعه تعود الى الجزائر والمغرب سرقه من الجزائر
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