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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | رسائل ساخرة من كبور

رسائل ساخرة من كبور

الأحد 07 أكتوبر 2018 - 17:00

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - حسن الأحد 07 أكتوبر 2018 - 17:15
فنان بما في الكلمه من معنى فنان متكامل
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22
2 - rachid errachidia الأحد 07 أكتوبر 2018 - 17:23
حسن الفد محبوب جميع المغاربة هو احسب كوميدي فالمغرب بدون منازع هدا راجع لتقافة والحنكة
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28
3 - hicham الأحد 07 أكتوبر 2018 - 18:11
كبور هو ذلك الطفل المشاكس داخل كل فرد فينا. يصارع الواقع بمنظور الحيطة و الخوف من "التقوليبة"
حاضي راسو ... برافو
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12
4 - رشيد الأحد 07 أكتوبر 2018 - 18:14
سعداتنا بهاد الفنان المثقف المبدع، مزال كانتفرج فالإنتاجات السابقة ديالو و كانستمتع بها .. ماشي بحال المهرجين لخرين لي كايفرضوهم علينا بحال العقاب الجماعي .. راهم معروفين بدون ذكر أسمائهم
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11
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