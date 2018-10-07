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كُتّاب وآراء
رسائل ساخرة من كبور
الأحد 07 أكتوبر 2018 - 17:00
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
2 - rachid errachidia الأحد 07 أكتوبر 2018 - 17:23
حسن الفد محبوب جميع المغاربة هو احسب كوميدي فالمغرب بدون منازع هدا راجع لتقافة والحنكة
3 - hicham الأحد 07 أكتوبر 2018 - 18:11
كبور هو ذلك الطفل المشاكس داخل كل فرد فينا. يصارع الواقع بمنظور الحيطة و الخوف من "التقوليبة"
حاضي راسو ... برافو
حاضي راسو ... برافو
4 - رشيد الأحد 07 أكتوبر 2018 - 18:14
سعداتنا بهاد الفنان المثقف المبدع، مزال كانتفرج فالإنتاجات السابقة ديالو و كانستمتع بها .. ماشي بحال المهرجين لخرين لي كايفرضوهم علينا بحال العقاب الجماعي .. راهم معروفين بدون ذكر أسمائهم
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