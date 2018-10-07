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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | مستشار الملك والتسامح

مستشار الملك والتسامح

الأحد 07 أكتوبر 2018 - 16:25

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - بشير الأحد 07 أكتوبر 2018 - 17:24
هذا هو ليخرج على المغرب وقالك المغرب خصو يولي افريقى مائة ف المائة مع حلول 2050 سير اديهوم لفلسطين المحتلة ويرد ليهود كلهم افارقة.
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10
2 - Amir الأحد 07 أكتوبر 2018 - 17:32
السي ازولاي نحن كلنا مغاربه والبتالي يجب مخاطبه بعضنا البعض بالدرجه المغربيه التي هي اللهجه التي يفهمها الاغلبيه الساحقه منا .اما الفرنسيه اولا ليست لغتنا وثانيا لا يفهمها الجميع وثالثا واضح انها حاله غير طبيعيه وشكرا
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15
3 - dahi الأحد 07 أكتوبر 2018 - 17:36
le probleme des marocains c'est pas vraiment ça ,
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6
4 - you الأحد 07 أكتوبر 2018 - 17:41
On a besoin de ces initiatives à ce moment là où la tolérance est devenue une perle rare dans ce monde ... Certe on va demander pourquoi l’occident ne fait pas ça intégralement mais on doit leur montrer un exemple de notre société pour nous suivre de notre bord ... Merci
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1
5 - صالح الأحد 07 أكتوبر 2018 - 18:00
ازولاي ونعم الرجل الذي يدافع عن القيم الثقافية المغربية خاصة اللنسانية عامة .فعلل انه شخص اكن له كل اللحترام و التقدير و فقك الله
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