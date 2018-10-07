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كُتّاب وآراء
وفاة مفجعة لمكفوف عاطل
الأحد 07 أكتوبر 2018 - 22:27
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (11)
1 - mohamed الأحد 07 أكتوبر 2018 - 22:45
المكفوفين هم أولى الناس بالإهتمام .وإنا لله وإن إليه راجعون رحم الله الفقيد...
2 - صوت العقل الأحد 07 أكتوبر 2018 - 22:45
السيد انتحر و موقف الشرع واضح من ذلك. الامور تحل بالحوار و القانون و حشمت نقول كلام اخر لان الكل يعلم نسبة الشباب العاطل و مشكل البطالة و منه فهاد الناس كان لازم ياخذو العديد من الاشياء بعين الاعتبار
تعليق غير لائق
-71
3 - yassine boutaqbout الأحد 07 أكتوبر 2018 - 22:46
عند ربهم يختصمون . حسبنا الله و نعم الوكيل
4 - امين مغربي الأحد 07 أكتوبر 2018 - 22:47
احبك يا وطني واتأسف عليك لك الله يا وطني
5 - الفيلسوف الأحد 07 أكتوبر 2018 - 22:50
كنشوف الفيديو و انا كنترعد كامل غادي يسكت ليا القلب.. ملف كيستاحق انو يدار اجتماع استعجالي لحكومة العثماني للبث فهادشي و استصدار قرار بالتوظيف..
6 - سوسي حر. الأحد 07 أكتوبر 2018 - 22:51
هاد الحكومة ديال الزفت..فشلت على جميع المستويات...لا حول و لا قوة الا بالله و الله ارحم الشهيد..
7 - abdo الأحد 07 أكتوبر 2018 - 22:52
انا لله و انا اليه راجعون ابناء هذا الوطن يموتون الواحد تلو الﻵخر وبشتى الطرق والدولة المغربية في واد والشعب في واد آخر الله اشوف من حال هذا الوطن
8 - vraibidawi الأحد 07 أكتوبر 2018 - 22:55
كلما مر يوم في هذه البلاد زاد يقيني أنها بلد الظلم والحكرة. .حتى المكفوفين مخرجين لهم فرق التدخل السريع مدججين بهراواتهم وبخودهم. .والله مليت نشوف بحال هاد المشاهد التي تبعث اليأس الكراهية لكل مسؤول بهذه الدولة. ..إلى أين نسير ؟
9 - متابع جيد الأحد 07 أكتوبر 2018 - 23:02
عام يذهب وعام يأتي وكل شيء يزداد فيك سوءا يا وطني!
10 - مواطن كاعي الأحد 07 أكتوبر 2018 - 23:04
الله يرحموا ما كاين فهاد البلاد لا عدالة لا تنمية
11 - ع.بناني الأحد 07 أكتوبر 2018 - 23:09
قبل كل شيء نتوقف للترحم على المرحوم المناضل من ذوي الإحتياجات الخاصة فئة المكفوفين ونتسائل لمذا لم يستطع المغرب إعطاء حاملي الإعاقات حقوقهم رغما عن القوانين المشرعة؟ ألم يصرح الحزب الحاكم بأن المغرب أفضل من فرنسا؟ ففي مثل هذا الحدث الأليم نود أن يكون المغرب مثل فرنسا لا أقل ولا أكثر في تمكين الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة من حقوقهم والعمل على تطبيقها. اللهم اشهد أنني قد باغت. واللهم تقبل المناضل المرحوم بموفور عفوك وغفرانك وإنا لله وإنا إليه راجعون.
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