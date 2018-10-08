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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | الشرطة تعتني بأيتام في وجدة

الشرطة تعتني بأيتام في وجدة

الاثنين 08 أكتوبر 2018 - 12:58

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - جريء الاثنين 08 أكتوبر 2018 - 13:54
نريد كاميرات في مكاتب الشرطة لتتبع حضورهم و كيفية استقبالهم للمواطنين، و تسجيل جميع النداءات و الشكايات بشكل الكتروني لمعرفة نوع الاجابات على الشكايات.
في الغالب الشرطة لا تعطي اهمية للشكايات المقدمة من طرف المواطنيين.
كما يجب ان يوفروا لهم دورات تكوينية، في القانون و حقوق الانسان، لانهم في بعض الاحيان يسجلون مخالفات غير قانونية للمواطنين، مثلا انطفاء بعض اضواء السيارات، المادة 189 من مدونة السير !!!!
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2 - لحنين75 الاثنين 08 أكتوبر 2018 - 16:04
تحية طيبة و شكرا لأمن مدينة و جدة على هذه المبادرة الحسنة اتجاه أيتام رجال الامن ..حفظ الله رجال الأمن ، الدرك ، الجمارك ، القواة المساعدة و رجال المطافىء ..حفظ الله ملكنا و بلادنا من كل شر و سوء ..رحم الله الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل السهر على أمننا و راحتنا ..شكرا هسبرس والسلام عليكم.
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