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كُتّاب وآراء
الشرطة تعتني بأيتام في وجدة
الاثنين 08 أكتوبر 2018 - 12:58
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - جريء الاثنين 08 أكتوبر 2018 - 13:54
نريد كاميرات في مكاتب الشرطة لتتبع حضورهم و كيفية استقبالهم للمواطنين، و تسجيل جميع النداءات و الشكايات بشكل الكتروني لمعرفة نوع الاجابات على الشكايات.
في الغالب الشرطة لا تعطي اهمية للشكايات المقدمة من طرف المواطنيين.
كما يجب ان يوفروا لهم دورات تكوينية، في القانون و حقوق الانسان، لانهم في بعض الاحيان يسجلون مخالفات غير قانونية للمواطنين، مثلا انطفاء بعض اضواء السيارات، المادة 189 من مدونة السير !!!!
في الغالب الشرطة لا تعطي اهمية للشكايات المقدمة من طرف المواطنيين.
كما يجب ان يوفروا لهم دورات تكوينية، في القانون و حقوق الانسان، لانهم في بعض الاحيان يسجلون مخالفات غير قانونية للمواطنين، مثلا انطفاء بعض اضواء السيارات، المادة 189 من مدونة السير !!!!
2 - لحنين75 الاثنين 08 أكتوبر 2018 - 16:04
تحية طيبة و شكرا لأمن مدينة و جدة على هذه المبادرة الحسنة اتجاه أيتام رجال الامن ..حفظ الله رجال الأمن ، الدرك ، الجمارك ، القواة المساعدة و رجال المطافىء ..حفظ الله ملكنا و بلادنا من كل شر و سوء ..رحم الله الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل السهر على أمننا و راحتنا ..شكرا هسبرس والسلام عليكم.
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