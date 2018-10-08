24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

08/10/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5807:2413:2016:3319:0720:21
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع سقوط الحكومة قبل انتخابات 2021؟

  1. الملاكم المغربي محمد ربيعي يقترب من "الطوب 100" العالمي (5.00)

  2. اللباسُ لا يصنعُ الراهب! (5.00)

  3. دبي للسلع المتعددة يفوز بجائزة "أفضل منطقة حرة" (5.00)

  4. كمال البصاطي .. عالم مغربي يكشف أسرار داء المقوسات الخلقي (4.50)

  5. قمة ثانية تجمع قريبا بين الرئيسين كيم وترامب (4.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | تكريم ثاباطيرو والخطابي

تكريم ثاباطيرو والخطابي

الاثنين 08 أكتوبر 2018 - 12:00

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - حسين عمري الاثنين 08 أكتوبر 2018 - 12:37
المبادرة في حد ذاتها اعادة ٱعتبار نسبي لمنطقة عانت ويلات الاستعمار والتهميش..ااستعمار لازال رابضا في ثغري سبتة ومليلية..وٱستعمل فب حربه ضد الثوار والمقاومة بقيادة الامير محمد بن عبد ااكريم الخطابي ،استعمل اسلحة كيماوية و. لازالت آثارها على المنطقة وساكنتها....والتهميش طال منطقو الريف عقودا بعد انسحاب المستعمر..ولازال لحد الساعة ولما خرج ابناء المنطقة يطلبون رفع التهميش عنهم وعن منطقتهم ،تم تخوينهم وإعتقالهم ز"تكربمهم"بالحكم بسنوات سجن طويلة عليهم..الريف مدين بٱعتذارين:،الاول للاستعمار الاسباني وحليفيه ...عن تدميرهم المنطقة..وثاني من الحاكمين الذين إستثنوا الريف من أي مشاريع تنمية.ولم يشركوها طيلة عقود في اي تنمية اسوة بأقاليم غالية تحولت من صحاري قاحلة الى مدن عامرة..فتحية لبطل. وابطال المقاومة المغربية الريفية البطلة لارواحهم ااخالدة وتحبة لابنائهم وأحفادهم خلف قضبان "دولة الإستقلال.'...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
2 - Aknoul الاثنين 08 أكتوبر 2018 - 15:25
le presentateur s'est habilé avec une jllaba bleu transparent
je ne sais quel message il veut transmettre pour le public
Qaleb essuqar
Un evenement tres imporant il faut lui accorder
l'importance quel merite
Un premier ministre du calibre de Zabatero qui vient jusqu'à Nador c'est vraiment bizare
Hespress SVP publiez
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.