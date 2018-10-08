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كُتّاب وآراء
تكريم ثاباطيرو والخطابي
الاثنين 08 أكتوبر 2018 - 12:00
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - حسين عمري الاثنين 08 أكتوبر 2018 - 12:37
المبادرة في حد ذاتها اعادة ٱعتبار نسبي لمنطقة عانت ويلات الاستعمار والتهميش..ااستعمار لازال رابضا في ثغري سبتة ومليلية..وٱستعمل فب حربه ضد الثوار والمقاومة بقيادة الامير محمد بن عبد ااكريم الخطابي ،استعمل اسلحة كيماوية و. لازالت آثارها على المنطقة وساكنتها....والتهميش طال منطقو الريف عقودا بعد انسحاب المستعمر..ولازال لحد الساعة ولما خرج ابناء المنطقة يطلبون رفع التهميش عنهم وعن منطقتهم ،تم تخوينهم وإعتقالهم ز"تكربمهم"بالحكم بسنوات سجن طويلة عليهم..الريف مدين بٱعتذارين:،الاول للاستعمار الاسباني وحليفيه ...عن تدميرهم المنطقة..وثاني من الحاكمين الذين إستثنوا الريف من أي مشاريع تنمية.ولم يشركوها طيلة عقود في اي تنمية اسوة بأقاليم غالية تحولت من صحاري قاحلة الى مدن عامرة..فتحية لبطل. وابطال المقاومة المغربية الريفية البطلة لارواحهم ااخالدة وتحبة لابنائهم وأحفادهم خلف قضبان "دولة الإستقلال.'...
2 - Aknoul الاثنين 08 أكتوبر 2018 - 15:25
le presentateur s'est habilé avec une jllaba bleu transparent
je ne sais quel message il veut transmettre pour le public
Qaleb essuqar
Un evenement tres imporant il faut lui accorder
l'importance quel merite
Un premier ministre du calibre de Zabatero qui vient jusqu'à Nador c'est vraiment bizare
Hespress SVP publiez
je ne sais quel message il veut transmettre pour le public
Qaleb essuqar
Un evenement tres imporant il faut lui accorder
l'importance quel merite
Un premier ministre du calibre de Zabatero qui vient jusqu'à Nador c'est vraiment bizare
Hespress SVP publiez
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