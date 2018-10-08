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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | احتجاج أساتذة الزنزانة 9

احتجاج أساتذة الزنزانة 9

الاثنين 08 أكتوبر 2018 - 17:15

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - يونس الاثنين 08 أكتوبر 2018 - 18:41
و سيروا تخدموا أنا عندي الدكتورة غير مريح. كيف ما دارت معاكم الدولة توحل.
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-2
2 - كمال الاثنين 08 أكتوبر 2018 - 18:46
السلم 9 عار على حكومة تدعي الانصاف والعدالة
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3
3 - مراقب للشأن التربوي الاثنين 08 أكتوبر 2018 - 18:47
من العيب و العار على الوزارة ان توظف اساتذة جدد بالسلم 10 يتقاضون 5000 درهم في حين الاساتذة ذوي اقدمية من 6 و 10 سنوات يتقاضون 3500 درهم،ما هذا المنطق؟ تريدون الجدودة انصفوا هذه الفئة
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4
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