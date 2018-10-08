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كُتّاب وآراء
حزن أمام وزارة التضامن
الاثنين 08 أكتوبر 2018 - 13:55
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
1 - خريبكي الاثنين 08 أكتوبر 2018 - 14:20
قلتها وساعيدها...المغرب في منعرج خطير...المرجو من المسول عن الوضعية بالمغرب ارجاع الدفة الى طريقها قبل فوات الاوان
2 - ذ.نجيب بالعاصمي الاثنين 08 أكتوبر 2018 - 14:21
عشنا ونرى وزيرة حكومة تدعي الاسلام ومكلفة بالتضامن الاجتماعي تحارب المكفوفين المعطلين.و وتتنكر لمكفوف معتصم شهيد.كم انت قاس يا زمن الرياء والنفاق.وعاشت الوزيرةالمهملة.
3 - سعاد الاثنين 08 أكتوبر 2018 - 14:23
إذن انتحر والانتصار لا علاقة بالمطالبة بالحقوق
4 - غالب بدر الاثنين 08 أكتوبر 2018 - 14:45
خطير ان يموت شخصين في وزارة في اية دولة و الأخطر من المكفوفين حيث انه في دول اخرى المكفوفون يمنحونهم راتبا مدى الحياة...اما ان يموت مغاربة مكفوفين فهذا اكثر كن عار...في حين نرى ناس تتدعى انها علماء و شيوخ و ثقاة يبررون فياد وزراء طاعنون في السن و شابت رؤوسهم و لا هم لهم غير البنات الصغيرات في منظر مقزز و متفر حقا...اما الوظيرة فقد لتحظنا كيف اتت خين كانت تلبس فولار عادي و اليوم تتباهى بفولارات الحرير و خواتم الماس الخضراء و السيارات الفارهة..اين الاخلاق و الاسلام هنا؟
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