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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | نقل المرضى مجانا بالعاصمة

نقل المرضى مجانا بالعاصمة

الاثنين 08 أكتوبر 2018 - 17:30

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - كمال هولندا الاثنين 08 أكتوبر 2018 - 18:25
مبادرة طيبة أنتم مشكورون عليها.
جزاكم الله خيرا.
واصلوا عملكم و لا تلتفتوا لمن سوف يعارض مبادرتكم مستقبلا و صححوا نواياكم بأن تجعلوها لله.
الله يحفظكم من شر الطريق.
كمال المنصوري
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25
2 - الفيلسوف الاثنين 08 أكتوبر 2018 - 18:42
ما يمكن الا ربي يزيدكم الخير من عندو.. و الله حتى هادشي كيفرحنا وبالأخص هاد المبادرة ديال الشباب لي هو ركيزة أساسية من ركائز المجتمع.. هنيئا لنا بهاد الشباب الرائع
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18
3 - sadki الاثنين 08 أكتوبر 2018 - 18:58
السلام عليكم.
مبادرة طيبة وفقكم الله و اعانكم عليها.
نتمنى أن تعم جميع مدن المملكة لما فيه الخير لمرضانا شافاهم الله.
جعل الله أجر كل من عمل بها في ميزان حسناته.
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6
4 - lina الاثنين 08 أكتوبر 2018 - 19:03
تحية خالصة لرجال الطاكسيات الرباط والله يجعلها في الميزان المقبول.....
أما طاكسيات مراكش مكاين غي 100درهم السرقة بعينها ....لايوجد قانون لحماية المواطن في مراكش المرجو من هسبريس تعمل تحقيق في طريفة ديال الطاكسي في مراكش???
راهم كريساونا في العطلة مكاين لا كنطور لا والو
المرجو من المسؤولين أن يعملو الطرام في مراكش لحل الأزمة شكرا هسبريس......
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6
5 - anas الاثنين 08 أكتوبر 2018 - 19:25
شكرا جزيلاً للسائقين الشباب مبادرة يجب التنويه بها. يوجد مرضى لا يقدرون على سد حاجيات التنقل.
جعل اله هذا العمل في ميزان حسناتكم.
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6 - مولاة لحريرة الاثنين 08 أكتوبر 2018 - 19:28
كلو محطم كلو مريض كلشي مسالي كلشي راكب فابور...دابا لي بغا يمرض خصو يتسنا حتا نهار تنين ويمرض باش يركب تاكسي فابور. مقلتوش لينا لهدف ديال هاد لحملة شناهو، وكيفاش هاد "شباب" كيفكر باش يولي رواج فاقتصاد لبلاد. انا متلا كنبيع لحريرة بلابونمون. خلص ميا درهم فشهر وكول شحالما بغيتي ديال لحريرة شهركامل. لا غلا علا مسكين وانا ماخاسراش.
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