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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | سكان حسيبو في العراء

سكان حسيبو في العراء

الاثنين 08 أكتوبر 2018 - 17:45

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - الفيلسوف الاثنين 08 أكتوبر 2018 - 18:15
وقس على هذا تشرد المكفوفين وعائلاتهم أمام مقر وزارة التنمية الاجتماعية و الأسرة و التضامن و الأشخاص في وضعية اعاقة.. زعما هادشي ما غاديش يسالي؟! وتعطيو كل واحد حقو؟!
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2 - مواطن الاثنين 08 أكتوبر 2018 - 18:31
ﻻ حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ﻻ تعليم ﻻ صحة ﻻ سكن ﻻئق ﻻ عيش كريم. هل هذه هي الدولة التي تريد تنظيم كأس العالم هل هذه هي دولة موازين ؟
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5
3 - متسائل الاثنين 08 أكتوبر 2018 - 18:53
ما رأي الجمعيات و المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية؟ أمْ أين اللإسلاميين القائمون على الشأن العام ؟ هل هذا معقول "الطم" الصمت المطبق ، ما ذنب هاته الأسر ؟ ماذا فعلوا حتى يتعرضون لهذا الجرم الشنيع في حق الإنسانية ؟ كنا نعيب على المحتجزين تحت الخيام البالية ماهو الفرق بين هؤلاء وأولائك؟؟؟
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2
4 - Ziryab الاثنين 08 أكتوبر 2018 - 18:59
السلطة أصبحت قاسية في تعاملها مع المواطنين الذي يؤدون ثمن أخطاء السياسة المتبعة. القمع للمحتجين و اللامبلات للفئات المسحوقة و التسامح مع الفساد. و في الأخير يطالبون من شخص يقبع وراء القضبان و آخر يبيت في العراء أن يكون وطنيا و ألا يكون عدميا. البعض يملك الوطن و الباقي له الوطنية.
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5 - اربعة بقع لكل واحد الاثنين 08 أكتوبر 2018 - 19:14
دوار اولاد احسيبو يضم العشرات من الاسر كلهم استفاذوا من بقع ارضية ورحلوا في انتظار ان يكنمل بناء البقع الممنوحة لهم بسيدي حجاج كما هو الحال في سيدي مومن كريان سنطرال .........
سبب عدم رحيل هذه الفئة من الساكنة عند احد الاشخاص الذي يقطن باحد الكرينات بدرب غلف وسبق ان ادلى به لهسبريس ارجع سبب عدم رحيله الى انه اب لاربع ابناء ويجب على الدولة منح بقعة لكل واحد من هؤلاء رغم انهم يقطنون في بيت واحد معه.
وبقا انت كاري نها تخرج تخرج بحوايجك وخا تكزن كاري 40 عام .
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6 - افران الاطلس المتوسط الاثنين 08 أكتوبر 2018 - 19:21
علاش ما فكرتيش في هذا النهار زمان ملي بنيتي البراكة بدون رخصة . وعرفت نفسك انك سكنت في مسكن عشوائي غير قانوني اين كنت كل هذه الفترة كاملة ما فكرت تبني بيتك بقانون وفي حالة معيشة جيدة اين كنتم كل هذا الزمن هل تعرفون شئ دولة في العالم تعطي السكن اللائق مجانا لمواطنها . استثناء بعض دول الخليج لغنية بالبترول . من يتحاور معك ؟ وفيما يتحاور اصلا ؟ الدولة ما تمد لك شئ مجنا يجب ان تعتمد على نفسك العطي الله سبحانه وارضى بما اتاك الله سبحانه
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7 - سليمان ادراع الاثنين 08 أكتوبر 2018 - 19:35
طيب بدون الوقوع كل مرة فنفس الغلط ونشر ثقافة الغباء اين هو رئيس المجلس البلدي فهذه مهامه؟ اين هي الملايين من الدراهم التي تسلمها من الوزارة لينهض بالساكنة التي ترأس بها اين هي جمعيات المجتمع المدني التي تأخذ الملايين من الدراهم لمساعدة المجتمع على النهوض؟
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