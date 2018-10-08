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كُتّاب وآراء
تشييع جنازة صابر المكفوف
الاثنين 08 أكتوبر 2018 - 20:00
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
2 - احد المناضلين الاثنين 08 أكتوبر 2018 - 20:22
LA RESPONSABLE N’EST PAS LÀ IL SEMBLE QU’ELLE PAS CONCERNÉE NI DE PRÈS NI DE LOIN
كيت لي جات فيه
كيت لي جات فيه
3 - jalal الاثنين 08 أكتوبر 2018 - 20:25
المضايقات ديال البوليس دفعاتو أو طاح ، من يستغلونكم ويسترزقون من ورائكم هم السبب.الله يرحمو.
4 - غيثة الاثنين 08 أكتوبر 2018 - 20:36
الله يرحم و يغفر له و يجعل جنة الفردوس هي متواه و ربط على قلب أمه و جعله في ميزان حسنات أهله ...
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