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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | تشييع جنازة صابر المكفوف

تشييع جنازة صابر المكفوف

الاثنين 08 أكتوبر 2018 - 20:00

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - موحح الاثنين 08 أكتوبر 2018 - 20:17
اللهم تغمضه برحمتك ونطلب استقالة الحقاوي
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11
2 - احد المناضلين الاثنين 08 أكتوبر 2018 - 20:22
LA RESPONSABLE N’EST PAS LÀ IL SEMBLE QU’ELLE PAS CONCERNÉE NI DE PRÈS NI DE LOIN
كيت لي جات فيه
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3
3 - jalal الاثنين 08 أكتوبر 2018 - 20:25
المضايقات ديال البوليس دفعاتو أو طاح ، من يستغلونكم ويسترزقون من ورائكم هم السبب.الله يرحمو.
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-9
4 - غيثة الاثنين 08 أكتوبر 2018 - 20:36
الله يرحم و يغفر له و يجعل جنة الفردوس هي متواه و ربط على قلب أمه و جعله في ميزان حسنات أهله ...
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