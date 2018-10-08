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كُتّاب وآراء
محامي المشتكيات وبوعشرين
الاثنين 08 أكتوبر 2018 - 22:35
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - marwan الاثنين 08 أكتوبر 2018 - 23:11
أرى أن السيد المدير مارس عنفه الجنسي على الموظفات عنده في جريدته وأرى موظفات منهن لهم طموح زائد يتعدى تقديم أجسادهن قربان للسيد المدير مقابل امتيازات مادية خلاصة القول هذه القضية فضحت مايقع وراء أبواب العمل
2 - yaaaaaaaaadris الاثنين 08 أكتوبر 2018 - 23:11
الزغبي هاد بوعشرين ، بلان واش من بلان خرج فيه ، و مازال الأستاذ زهراش باغي يغرق لو الشقف .
الله يخرج عاقبتنا و عاقبتكم على خير
الله يخرج عاقبتنا و عاقبتكم على خير
3 - مغربية الاثنين 08 أكتوبر 2018 - 23:14
هل يفهم السيد زهراش معنى كلمة منوال؟؟؟!!! استعماله لها كان في غير محله بالمرة
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