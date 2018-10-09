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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | بناني: أهدي فوزي إلى الملك

بناني: أهدي فوزي إلى الملك

الثلاثاء 09 أكتوبر 2018 - 12:27

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1 - العربي المغربي الثلاثاء 09 أكتوبر 2018 - 14:55
جملة بالعربية العامية صحيحة لم يستطع نطقها.. اس عليك يا وطني.. خلي فوزك عندك
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