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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | مغاربة واستهلاك الخمور

مغاربة واستهلاك الخمور

الثلاثاء 09 أكتوبر 2018 - 18:30

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - الحاج. عبد الله الثلاثاء 09 أكتوبر 2018 - 18:53
العيب ليس في الخمر بل في شاربيها الغوغاء الهمج اللدين برعونتهم وغباءهم وفهمهم الامور بالمعكوس يعطون الانطباع السلبي السائد عن الخمر.مادا لو احتسى المرء اربع جعات او كاسين من النبيد او غيرها سيحتفظ حتما بوعيه وادراكه وعقلانيته.ولن ينزل الى منزلة البلهاء واشباه البشر والرعاع
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-36
2 - mouha الثلاثاء 09 أكتوبر 2018 - 19:00
كان بالأحرى استنكار استيرادها من الخارج و عصرها و بيعها محليا. فلولا توفرها لما استهلكت...
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13
3 - yass الثلاثاء 09 أكتوبر 2018 - 19:02
تا باش يدوخ الشعب.... و ينسى المعاناة .... زادوها عليهم...ههه ..عجيب امر هذه البلاد.. كلشي بغا يسكر و ينسى
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8
4 - افران الاطلس المتوسط الثلاثاء 09 أكتوبر 2018 - 19:05
ليس هذا هو الحل الكلام الكلام بذون نتيجة . المشكل الاول يرجع للمواطنين هم سبب الخمر هم سبب الحشيش واشياء اخرى لماذا . الحل لهذا الافى يقع يو القتراع في التصويت الحكومي كون شرط من المنتخبين إذا كانوا يريدن أن نصوت عليهم فليستجيبوا لدعوات لمواطنين والا سوف يدفعون الى المحاسبة واترك الحكومة بسرعة واعادة الانتخاب من جديد حتى نجد اشخاص ذي الكفائة العالية والقدرة لنزع من بلادنا هذه المنتوجات المحرمة في مجتمعنا وكذلك يتم منعها في كل رحلات خطوطنا الملكية المغربية عبر العالم ولايهمنا فقدان المال هكذا
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-4
5 - لكم الاختيار الثلاثاء 09 أكتوبر 2018 - 19:16
البيران محلولة والجوامع محلولة ولكم الاختيار * من شاء منكم فاليؤمن ومن شاء فاليكفر * وكل يتحمل وزر عمله . الدولة لا ترغم احدا على شرب الخمر او التعاطي للمحرمات انما يتخذها المبطلون ذريعة للتمادي في غيهم .
الاصل التربية التربية التربية التربية التربية التربية التربية .................
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6
6 - Simo الثلاثاء 09 أكتوبر 2018 - 19:17
هنا في كندا الكل يشرب و مع ذلك فلا يوجد إجرام ولا مشاكل، الكل متعايش باحترام والكل يعمل بجد. المشكل فينا نحن العرب الدين ناخد كل شىء بتخلف.

ليس عيبا ان تشرب كأسا من النبيذ في العشاء او كاسا من الروم الكوبي مع الاصدقاء في جو جميل و بدون سكر و افراط. هناك الاف الانواع من الخمور ذات جودة عالية و لا تضر بالصحة.

ثم لا احد له الحق في التدخل في ما ياكله او يشربه الخر.
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4
7 - NOUMRI الثلاثاء 09 أكتوبر 2018 - 19:18
رحم الله صاحب مقولة إدا كنت في المغرب فلا تستغرب وزارة الداخلية ترخص بفتح الكباريهات و الحانات و محلات بيع الخمور و عندما يتجه السكارى لشرائها و شربها تعتقلهم الشرطة بتهمة السكر العلني و أفهم تحماق
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5
8 - الحسين الثلاثاء 09 أكتوبر 2018 - 19:19
انا استغرب فعلا ان نرى المسلمين المغاربة يشربون و يبيعون في الخمور مع ان دينهم للإسلام يحرم الخمر ولا خلاف في ذللك بين العلماء قديما وحديثا. وهو من المحرمات من الدين الإسلامي بالضرورة.
ومن هنا نسأل هذا السؤال ما موقف المسؤلين في هذا البلد امام الله? ماذا سيقولون لله يوم يعرضون عليه.?
واخيرا لماذا وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في هذا البلد التي تدعي انها حريصة كل الحرص على الدفاع عن امن الروحي والمقدسات الإسلامية للمغاربة. ؟ ان تقول كلمتها الواضحة في هذا الشأن.
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-1
9 - جمال هولندا الثلاثاء 09 أكتوبر 2018 - 19:22
اخواني المسلمين ، رجاء منكم من يقرأ تعليقي ان يدعو الله لي بالهداية. حفظكم الله. دابا راني سكران.
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5
10 - زيد الوجدي الثلاثاء 09 أكتوبر 2018 - 19:23
كل شيء في هذه البلاد حرام
الى جانب الخمر هناك الفساد المادي و الاخلاقي
الله يرحمنا و صافي
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2
11 - احمد الثلاثاء 09 أكتوبر 2018 - 19:24
حتى واحد مقال الحقيقة والحقيقة هي انه في القانون يعاقب شارب الخمر ولا يعاقب مستورده
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3
12 - مغربي الثلاثاء 09 أكتوبر 2018 - 19:32
شكرا الحاج عبد الله أنت هو الحاج الحقيقي
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0
13 - Peace الثلاثاء 09 أكتوبر 2018 - 19:37
و فعلا في عهد الحسن الثاني طيب الله ثراه كانوا المغاربة لا يستطعون شراء الخمور بكل سهولة و يستحيون قليلا و ليس كل واحد يمكنه بيع الخمور الا بترخيص خاص وفقط في الاماكن التي فيها السواح و النصارى. ا و في الفنادق و المطاعم الفاخرة. و ايضا لا تجد ذلك معروضا امامك في سوبيرماشي, تدخل اول تجده امامك هو الخمر و حتى لحم الخنزير. القاصرين و المغاربة يشترون ذلك و يستهلكونه و يعربدون في لاماكن العامة علنا بدون حسيب و لا رقيب. فعلا انا لاحظت هذا الامر. هذا سيتسبب في مشاكل اجتماعية و صراع مجتمعي بين المتدينين و المحافظين و غير المتدينين, و هذا ليس في مصلحة احد
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1
14 - رجل كيحترم راسو رجل الثلاثاء 09 أكتوبر 2018 - 19:39
جمال من هولندا نفس الشخص الذي قرر أن يكتب تعليقك هو نفسه من قرر الذهاب الى المتجر و شراء الكحول و ذلك الشخص هو نتا بالتالي لا دعوة و لا غيرها ستفيدك اذا كنت غير قادر على تسيير جسدك الخاص و اتخاد قراراتك كيف تريد من السماء أن تتدخل و انت نفسك عجزت الى متى يا مغاربة ستسمرون في حي اللامسؤولة المتفشية بيننا لواحد بالغ و ملقح و كيهدر و كأنه طفل فتحضيري نسا القيام بواجباته و الخوف من وجه المعلمة المرعب يجعله يقول اشياء غير معقولة و مثيرة للاستغراب من قبيل اتمنى من الدفتر أن يحل جميع التمارين لينقدني من العقاب
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