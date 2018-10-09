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كُتّاب وآراء
كوطة توظيف ذوي الإعاقات
الثلاثاء 09 أكتوبر 2018 - 17:20
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - Peace الثلاثاء 09 أكتوبر 2018 - 19:16
بصراحة كما قلت عدة مرات ان هذا المجال ليس من تخصصي, و لمن على ما اضن ان مجلس المستشارين هو الذي تتم فيه الحوارات بين ارباب العمل اتحاد المقاولين و او ممثلي العمال النقابات و ممثلي مختلف المستخدمين الاخارين غير العمال اي الموظفين في الادارات العامة و الخاصة فالبيروات و ايضا العمال في التعاونيات و القطاع الفلاحي و الصناعة التقيدية ووو هم المسؤولين على تطبيق ذلك. اما البرلمان فهو يناقش القضايا العالقو المشاكل بصفة عامة و يصدر القوانين و مخططات تطبيق السياسات العامة للدولة وووو تقريبا
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