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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | مطلب إلغاء عقوبة الإعدام

مطلب إلغاء عقوبة الإعدام

الثلاثاء 09 أكتوبر 2018 - 15:17

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - fahd الثلاثاء 09 أكتوبر 2018 - 15:54
واش هاد النشطاء مبغاوش يحشمو خلاص المجرمين ما في قلبهم رحمة كيتعرضو للناس بالسيوف. ونتوما باغين. تشفير عليهم
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18
2 - Rofex الثلاثاء 09 أكتوبر 2018 - 16:03
صحيح ان حكم الإعدام حكم قاسي في حق الانسان و لكنم تتكلمون على مخلوقات لم ترقى بعد لمستوى الانسان ،من يغتصب أطفالا في عرضهم و لم يكتفي بذالك بل انتزع الحيات من اجسادهم الصغيرة ليس بإنسان ،من يحمل سيف و يعترض طريق المارة لا يكتفي بسلبهم امتعتهم بل ينزل فيهم ضربا هذا ليس إنسان ،يوم تكون انت او ابنك الضحية سترى انهم الحكم الذي يستحقونه ليس فقط الحكم به بل تطبيقه و فوريا حتى لا تضيع أموال الدولة على مخلوق لا يستحقها
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24
3 - مغربي الثلاثاء 09 أكتوبر 2018 - 16:09
أناس تافهون يأكلون من أموال الوطن و يساندون المجرمين و القتلة و المغتصبين .... يظنون أنهم أوروبيون و حتى الأفارقة جنوب الصحراء لن يقبلوا عنهم في بلدانهم
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20
4 - ذ.نجيب بالعاصمي الثلاثاء 09 أكتوبر 2018 - 16:11
صاحبنا يوجه خطابه الى الحكومة المغربية ونصورها تاجرا بامكانه مراجعة ثمن سلعته.ونسي انه عليه ان يخاطب الله لان الله من شرع النفس بالنفس.
لنتصور ان بالامس اباد شاب اسرته بالشمال و تقرر في حقهه الاعدام.غير ان الاخوان يرون غير ما يراى الله ،بان لا اعدام لمن قتل.ومريضنا ما منه باس.هكذا ونعم المشرعين.
واوصيكم بالانكباب على تسوية مشاكلكم الشخصية و تحسين علاقتكم بربكم.وان تم لكم ذلك.فستجدون امورا انفع لمواطنيكم.
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5 - bouch الثلاثاء 09 أكتوبر 2018 - 16:12
لايجب الغاء عقوبة الاعدام في حق القتلة واللصوص والمغتصبين والبيدوفيليين بعد ثبوت الجرم عليهم لانها الدواء الفعال في حق بعض الوحوش،اما مايقول هؤلاء فانه مجانب للصواب،لكن يجب الغاؤها في حق معتقلي الرأي،بل لا يجب اعتقالهم اصلا الا اذا كانت نواياهم زرع الفتنة والفوضى.
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7
6 - سرحان الثلاثاء 09 أكتوبر 2018 - 16:13
لا حول ولا قوة إلا بالله الإعدام لا يطبق في المغرب ورغم ذالك يطالبون بإلغائه وينسون القرآن الكريم مادام يقول خرجتو على هد البلاد الله ياخد فيكم الحق
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7
7 - imad الثلاثاء 09 أكتوبر 2018 - 16:15
4 x veulent changer la loi de Allah sur sa terre hhhh ....
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8 - مهتم الثلاثاء 09 أكتوبر 2018 - 16:18
شكون نتوما بعدا شكون ليكتقرو فمصير المغاربة شكون عطاكم هد الحق ولكن تكان شي مجرم قتليك ولدك ولا شي حد من علئلتك متقولش هد الكلام وتدافع على إلغاء الإعدام
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9 - منير التولالي الثلاثاء 09 أكتوبر 2018 - 16:19
من أنتم..؟ و من خولكم الحق لتتكلموا بلسان المغاربة ؟
معضم هؤلاء مجرد مرتزقة و يبحثون عن الدعم الخارجي و تقمص دور المناضلين ...
هؤلاء لا يعرفون شيئا عن النار التي يخلفها العدوان على النفس و العرض لأن أسرهم بخير و تعتاش من نضالاتهم المزيفة .
لو أن أحدهم أغتصبت طفلته في سن الرابعة و خنقت و ألقيت إلى المزابل تنهشها الكلاب لوجدته يبحث على الجاني ليقتله .
هذا الموضوع أكبر منكم و الحسم فيه يجب أن يكون باستفتاء .
أما أنتم فأنصحكم بالنضال مع المتسولين و المكفوفين و العاطلين و المرضى و الأرامل و ذووا الإحتياجات الخاصة ..و إذا لم تجدوا بابا للنضال فأشرف لكم أن تناضلوا مع القطط و الكلاب الشارذة من نضالكم هذا الذي تفوح منه رائحة دماء الضحاياو الإرتزاق الرخيص .
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10 - lazaret الثلاثاء 09 أكتوبر 2018 - 16:22
قاتل النفس متعمدا ليس له جزاء إلا الإعدام (النفس بالنفس) و الخائن جزاؤه الإعدام لانه خطر على الأمة و الوطن و الإعدام هو جزاؤه.
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6
11 - ali الثلاثاء 09 أكتوبر 2018 - 16:23
سلام الله عليكم سؤال ألم تستحيوا من هذا العدد مرعب في جرائم القتل نصحتي إن كنتم مسلمين فلا تغيروا شرع الله وحديث رسول الله من يعن على قتل مسلم ولو بشق كلمة يبعث وعلى جبينه أس من رحمة الله وهذا متدعونا اليه حذار ممن لا دين له واللهم رحمنا برحمتك
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