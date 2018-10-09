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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | غضب الممرضين في المغرب

غضب الممرضين في المغرب

الثلاثاء 09 أكتوبر 2018 - 16:49

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الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - الصامت الثلاثاء 09 أكتوبر 2018 - 17:30
اساسا انتم تربيتم في الجوع ولم تتعلمو ابدا معنى الانسانية بمعنى مطلبكم مادي لا انساني
يا شياطين الصحة .......
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