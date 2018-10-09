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كُتّاب وآراء
غضب الممرضين في المغرب
الثلاثاء 09 أكتوبر 2018 - 16:49
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - الصامت الثلاثاء 09 أكتوبر 2018 - 17:30
اساسا انتم تربيتم في الجوع ولم تتعلمو ابدا معنى الانسانية بمعنى مطلبكم مادي لا انساني
يا شياطين الصحة .......
يا شياطين الصحة .......
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