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كُتّاب وآراء
تكوين للتدريس بالقطاع الخاص
الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 11:05
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - rachid الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 12:54
ها هي الدولة تأكد مقولة تدمير التعليم العمومي واضعاف المواطن في أبسط حقوقه وتتبجح بالحرية والمساوات والتقرير الدولي عن مؤشر التنمية والفوارق الاجتماعية وحقوق العمل الصادر اليوم يؤكد دلك.بحيت تتقدم تونس وفلسطين علينا.اللهم هدا منكر أين تريدون الوصول بنا ؟
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