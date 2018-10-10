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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | تكوين للتدريس بالقطاع الخاص

تكوين للتدريس بالقطاع الخاص

الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 11:05

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الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - rachid الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 12:54
ها هي الدولة تأكد مقولة تدمير التعليم العمومي واضعاف المواطن في أبسط حقوقه وتتبجح بالحرية والمساوات والتقرير الدولي عن مؤشر التنمية والفوارق الاجتماعية وحقوق العمل الصادر اليوم يؤكد دلك.بحيت تتقدم تونس وفلسطين علينا.اللهم هدا منكر أين تريدون الوصول بنا ؟
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