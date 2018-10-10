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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | دفاعا عن بوعشرين

دفاعا عن بوعشرين

الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 11:16

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - متابع الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 12:42
هاد بوعشرين منزه عن الخطا معصوم ولو ينكر بانه هو اللي كاين في الفيديوهات كاينين الشهود .اول مرة في حياتي كانسمع متهم من قفص الاتهام كايدفع محامي الطرف الاخر شوف الجراة كيدايرة
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2 - Ahmed الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 12:46
مع كامل الاحترام، ولكن ما جاء على لسان المتدخلين يدل على ضعف موقف توفيق بوعشرين. هذا الكلام، كلام مقاهي وصالونات ولا يمكن الاعتداد به ولو أمام مقدم الحي.
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3 - الجعد بن درهم الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 13:01
تماما بحال فاطمة النجار ماشي هي اللي كانت على شط البحروبنحماد ماشي بنحماد ويتيم ماشي هو اللي كان فباريس ولياليها الصاخبة وطارق رمضان ماشي مغتصب وبوعشرين ماشي هو بوعشرين والكنبة ماشي كنبة والقوارير بحال امال هواري ماشي هي ….كلما تعلق الامر بفرد من العشيرة غنوا لنا اغنية مؤامرة .عقلية المريد عند الصدمة تتبلد وتتوهم وتكذب وتصدق اكاذيببها المهم انصر اخاك ظالما و مظلوما لاول مرة في العالم هيئة للدفاع عن ا لحق في الاغتصاب.
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