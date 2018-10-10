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كُتّاب وآراء
أخنوش يقدم الحصيلة الفلاحية
الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 12:12
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (136)
1 - امين الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 12:21
الواحد يكون مفتخر ببلادو باش ضوبل الانتاج د الزيتون وتوصل لهاد الأرقام القياسية راه خاصك عمل جبار وخاص تكون وزير ديال العمل فالميدان.
تعليق غير لائق
-38
2 - اعرب الحسين الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 12:21
ترفع لك القبعة ايها الوزير واصل و لا تلتفت للجاحدين و الخاقدين عملك يتحدث عنك واصل
تعليق غير لائق
-41
3 - عبد العظيم الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 12:22
برافو لهاد السيد لي مخلي المغرب موفرا فيه جميع المنتجات الغذائية، لانه لولا المغرب الأخضر لكنا نشحت الخبز فحال شي بلدان...الله يرحمنا بالشتاء باش هاد المجهودات يكمل عليها الله
تعليق غير لائق
-40
4 - نعمان الرباطي الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 12:22
احسن وزير فتاريخ المغرب هوا السيد اخنوش الذي طور الفلاحة
تعليق غير لائق
-39
5 - mohammed الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 12:22
وزير ناجح في تدبيره للقطاعات العمومية، وناجح في مشروعاته الخاصة، وناجح كإنسان خلوق مع الجميع... الفاشلون وكتائب الحزب المعلوم هم من سيقولون عكس ذلك
تعليق غير لائق
-39
6 - karimo الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 12:22
مؤشرات مهمة على ان الفلاحة المغربية بخير و على خير.
7 - simooo الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 12:22
رجل الأزمات أو بالأحرى رجل المواقف الصعبة والظرفية. رجل لا يتوارى في العمل الدؤوب وإيجاد حلول لما فشل فيه الأخرون. بالتوفيق
8 - تاتبيرت الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 12:23
لا تهم الارقام.. بقدر ما يهم الاثر. لذلك تجد وزير الفلاحة في زيارته هنا و هناك. القرب ثم القرب ثم القرب
9 - كوثر كوكو الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 12:23
لا شك أن العمل هو المدخل الوحيد إلى حل مشاكل البلاد و وزير الفلاحة دائما يعمل في صمت معتمدا على كفاءاته وتجربته في الفلاحة .
تعليق غير لائق
-34
10 - Hind tiznit الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 12:23
تحول و تطور في ميدان الفلاحة، نحن في سوس نعترف بفعالية المنهجية التي تنهجها سياسة السيد اخنوش
تعليق غير لائق
-32
11 - بسمة امل الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 12:24
كل التقدير و الاحترام للسيد الوزير عزيز أخنوش الذي يجوب المغرب شمالا و شرقا للوقوف على المشاريع الفلاحية وكذا التنموية و التواصل مع المواطنين...نتمنى ان تستمر هذه الجولات لتشمل باقي مناطق المغرب... كلنا ثقة في السيد الوزير
تعليق غير لائق
-34
12 - سعاد سيسو الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 12:24
الذي يريد العمل، تجده في الميدان وله ارقام وادلة يتحدث بها أما اصحاب الكلام والبحث عن الأعداء لأنهم لايتقنون إلا اللغو فإنهم في هذه اللحظة يحرضون ويسبون ويشتمون. العمل هو مانحتاجه في هذا الوطن، أما الحلايقية رَاه عندنا جامع الفنا.. برافو السيد الوزير.
تعليق غير لائق
-35
13 - karim الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 12:24
مخطط المغرب الأخضر بانو النتائج ديالو غير اللي بغا يتعامى على الواقع وينكرو.
14 - حبيبة الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 12:24
يحق لنا ان نتفتخر بوزارة فلاحتنا.. الفلاحة المغربية اصبح يضرب بها المثل في المحافيل الدولية.
15 - عيسى الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 12:24
وزارة الفلاحة و الصيد البحري يشهدان تطورات متواصلة بفضل اخنوش ,العمل المتواصل
16 - منصور الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 12:25
الفلاحة المغربية اصبحت نموذجا يحتدى به على المستوى الدولي و هذا بفضل الاستراتيجيات المعقولة التي ينهجها السيد الوزير.
17 - غربة لايف الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 12:25
كم اتمنى ان يحدو باقي الوزراء حدو هذا الرجل.. مكتبه هو الميدان، و القرب من المواطنين و الاصغاء اليهم و تدشين مشاريع مهمة .
تعليق غير لائق
-32
18 - بشورة الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 12:25
الفلاحة تشكل اكبر قطاع ضمن القطاعات الاخرى التي يتشكل منها الاقتصاد المغربي لهدا على المسؤولين على القطاع اعطاء كل التعليمات و اتخاذ كل التدابير اللازمة لنهوض بهدا القطاع . السيد الوزير المحترم يسهر بنفسه لمراقبة و تدبير القطاع الفلاحي ليكون كل الامور مبرمجة و تطبق بشكل جيد و سريع
19 - ملووك الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 12:25
تحية عالية للسيد عزيز أخنوش، الذي نسانده بإستمرار، و نقول له واصل فالشعب يراقبك، و يؤيد عملك.
20 - فريد الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 12:25
أغراس أغراس نمودج العمل الحقيقي في الميادين بعيدا عن فهمتني و لا لا
21 - حاتم الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 12:26
نعم،أعطی المغرب أهمية كبری للقطاع الفلاحي،لأنه من القطاعات الرئيسية لتطوير الإقتصاد الوطني.
22 - بورحيم الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 12:26
فخورون بالسيد الوزير التي عرف كيف يثور بالمنهجية في الفلاحة و الصيد البحري ، وزير الكفاءات و العمل المعقول
23 - رامي الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 12:26
من شأن هذه التصريحات التي ادلى بها الوزير ان تشكل صفعة قوية للخصوم الذين يتمنون ان يفشل هذا الوزير في المهام المنوطة اليه.
24 - بورحيم الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 12:26
فخورون بالسيد الوزير التي عرف كيف يثور بالمنهجية في الفلاحة و الصيد البحري ، وزير الكفاءات و العمل المعقول
25 - مساعد اجتماعي الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 12:26
بعد الزلزال السياسي، يجب على الوزراء ان يتبعوا مناهج اخنوش في العمل الحاد الدائم
26 - نرمين الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 12:26
هل يمكن لوزير اخر في حزب اخر غير حزب الكفاءات ان يفعل ما فعله السيد عزيز اخنوش.
27 - محمد اوعلي الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 12:26
انا تايبان ليا بعدا غير هاد الوزير للي خدام فين ما حليت شي موقع تانلقاهوم تايهضرو عليه فين هما الوزراء الاخرين
29 - كريمة الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 12:27
السيد الوزير يواصل مجهوداته من اجل الدفع بالقطاع الفلاحي من مختلف المجالات..
تعليق غير لائق
-27
30 - حنونة الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 12:27
السيد الوزير يتحدث لغة يفهمها الجميع، لغة الارقام و المعطيات القابلة للقياس. لدى لا مجال للمغالطات و تكذيب ما تقدمه الوزارة من ارقام تترجم حجم المجهود المبذول في هذا القطاع.
31 - عبدالصمد الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 12:27
النجاح و التميز هما صفتان ملازمتان للسيد الوزير طيلة مدة تدبيره لقطاع الفلاحة و هذا راجع لعمله المستمر و الفعال
32 - سليمان الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 12:27
يهدف مخطط المغرب الأخضر الى جعل القطاع الفلاحي رافعة أساسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في المغرب. حيث تندرج هذه الاستراتيجية في إطار استكمال عدة مشاريع كبرى على الصعيد الوطني منها خلق فرص الشغل ومكافحة الفقر وحماية البيئة.
33 - الحمد لله الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 12:27
لولا المغرب الاخضر لكنا مثل الجزائر وليبيا ومصر نشحت الزرع من امريكا...الحمد لله على نعمه وعلى الاشخاص الذين يطورون فلاحتنا، لأن الكريتيك ساهل، اما العمل راه ميجازيكم عليه حتى واحد من غير الخالق
تعليق غير لائق
-27
34 - كريمة الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 12:27
السيد الوزير يواصل مجهوداته من اجل الدفع بالقطاع الفلاحي من مختلف المجالات..
35 - تيتريىت الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 12:27
تواصل، عمل جاد، و استراتيجية المخطط الأخضر، معايير التي يعمل بها اخنوش من اجل تفعيل الاستراتجية التفوقية التي يعرفها المغرب
36 - amal lmir الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 12:27
لك كل الاحترام والتقدير ....استراتيجيتك في العمل دائما لها مردودية هلى ارض الواقع ولنا كل الثقة ان النجاح مستمر معك.
37 - عبدوو الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 12:27
أخنوش رجل وطني يستحضر مصلحة المواطن قبل كل شيء ولهذا أحترمه
38 - جااادووو الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 12:27
أخنوش يحسن التدبير والتسيير، ونتائجه وحصيلته في قطاع الفلاحة تشفع له، هؤلاء هم رجال الدولة الحقيقيين الذين من شأنهم تطوير البلد من حسن الى أحسن
39 - حمزة الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 12:27
وزير الفلاحة رجل ديناميكي عملي ورجل الجد والعمل ولا وقت له يضيعه في التهريج والحلاقي بحال هادوك الناس لي عاطينها للنعاس ويتوصلون كل شهر برواتب سمينة من أموال الشعب المغربي دون مقابل؟!
تعليق غير لائق
-25
40 - جااادووو الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 12:27
أخنوش يحسن التدبير والتسيير، ونتائجه وحصيلته في قطاع الفلاحة تشفع له، هؤلاء هم رجال الدولة الحقيقيين الذين من شأنهم تطوير البلد من حسن الى أحسن
41 - نهيلة الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 12:27
وزارة الفلاحة دائما تقوم بواجبها على أكمل وجه والسبب يرجع للوزير الكفء الموجود على رأسها فهو يتحلى بروح المسؤولية ويستحضر مصلحة البلد
42 - المجتمع الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 12:28
هذا الوزير هو مثال النخب السياسية التي نحتاجها للرقي بهذا الوطن
43 - azad meryam الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 12:28
اغلبية المناطق المغربية الفلاحية كيدوز فيهم ويراقب ويتابع القطاع ويشجع الفلاح حتى فالازمات اول واحد يقف بجنب الفلاح من اجل ايجاد الحلول....وزير يشتغل بكل جد وحب للوطن دون ملل.
44 - مسعود الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 12:28
تحية جد كبيرة لهذا الرجل الذي أبان عن حنكة لا مثيل لها في تدبير القطاع الفلاحي بالمملكة. برافو السيد الوزير عزيز أخنوش. بالتوفيق.
45 - عبد الناصر الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 12:28
نحن سعداء بالمجهودات الجبارة التي يبذلها السيد الوزير في مختلف مناطق المملكة
46 - هيبة هيبة الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 12:28
كم اتمنى ان يحدو باقي الوزراء حدو هذا الرجل.. مكتبه هو الميدان، و القرب من المواطنين و الاصغاء اليهم.
47 - عبدالوادود الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 12:28
وزارة الفلاحة تواصل مسلسل التٲلق والتميز، في الحقيقة السيد اخنوش، من ٲنجح الوزراء وٲكثرهم عملا، برااافو
48 - معرور الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 12:28
النجاحات التي تم رصدها على مستوى التجمعات الفلاحية مهمة تشكل قاعدة للاستمرار في دعم هذا الخيار المهم لتطوير فلاحتنا لتنافس نظيرتها الاجنبية
49 - منير خيري الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 12:28
أصبت , والله فليس من رأى كمن سمع ؛ العمل فالعمل ثم العمل في صمت وهدوء وإصغاء عن قرب للمواطن والاستماع لهموم الفلاحين والاستجابة لها في حينها ......
50 - احمد منصور الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 12:29
كما قال جلالة الملك الفلاحة في الدرجة الاولى هي لي عندنا فهااد البلاد و كلشي هادشي بفضل المجهودات المبذولة من الوزارة , كل مرة و السيد الوزير فجهة من الجهات، كون غير كانو الوزراء الخرين بحالو غادي ندفعو بعجلة التنمية فبلادنا
51 - نجيب الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 12:29
تبارك الله على السيد وزير الفلاحة من أحسن الناس اللي دازو فالمغرب
الله يعاونك فالأعمال ديالك و جميع الوزراء يقتديو بيــك
الله يعاونك فالأعمال ديالك و جميع الوزراء يقتديو بيــك
52 - سهان الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 12:29
أكيد فالنتائج الملموسة التي حققتها مختلف السلاسل الفلاحية في إطار مخطط المغرب الأخضر، مما يبرهن بحق على نجاعة الاختيارات الاستراتيجية لهذا المخطط الوطني، ملاحظا أن التجميع الفلاحي يشكل إحدى الميكانيزمات التي تساهم في حل مختلف الإشكالات المرتبطة بتسويق وتثمين المنتجات الفلاحية.
53 - حسناء الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 12:29
شكرا لك سي ٲخنوش ونتمنى ٲن يسير باقي الوزراء على هذا المنوال للنهوض
54 - هيثم رشدي الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 12:29
اخنوش عرف كيف يحول القطاع الفلاحي من للركود الى منافسة الدول الرائدة في الفلاحة.نتمى الازدهار خصوصا فلاحي المنطقة الشرقية.
55 - عبووود الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 12:29
ترفع لك القبعة ايها الوزير واصل و لا تلتفت للجاحدين و الحاقدين عملك يتحدث عنك واصل
56 - كلمة حق الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 12:29
السيد وزير الفلاحة يقوم بعمل جبار قصد تطوير القطاع، وأتمنى أن يسير كل الوزراء وفق منواله لتطوير كل القطاعات، لأن بصراحة النتائج والحصيلة التي حققتها الفلاحة المغربية تبقى نموذجا يجب أن يحتدى به
57 - فاتي الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 12:29
بكل صراحة و موضوعية مند تولي الوزير عزيز أخنوش القطاع الفلاحي عرفت الفلاحة في المغرب تطورا كبيرا على جميع الأصعدة لامن حيت تثمين المنتحات الفلاحية و كدلك تسويقها حيت أصبحت فلاحتنا منافس قوي لكثير من الدول الأجنبية و هذا يدل على حنكة الرجل في تدبير هذا القطاع الحيوي
58 - مليكة الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 12:29
السيد ٲخنوش يوما بعد يوم يؤكد ٲنه وزير عملي ولا يعرف شيئا ٲخر غير العمل
59 - غفران الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 12:30
الحنكة والخدمة المتواصلة والمعقول مبادئ تعتدم عليها وزارة الفلاحة للنهوض بالقطاع والرقي به الى اعلى المستويات.
60 - سميير الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 12:30
أخنوش رجل المرحلة ويجب الاقتداء به من طرف كل الوزراء والسياسيين حظ موفق ومزيد من العطاء
61 - عبدالله خيري الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 12:30
مشاريع برنامج المغرب الاخضر حققت نتائج ايجابية و نجاحات متوالية بمختىف مناطق المغرب و المواطن البسيط يلتمس هذه الانجازات بفضل سياسة التواصل المستمر و عن قرب التي تنهجها الوزارة
62 - Nasser karim الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 12:30
الوزير المحترم يباشر المشاريع التنموية الفلاحية و المشجعة على الاستثمار ان هذا العمل يدل على انخراط وزارته باحترافية لتتبع كل الاوراش الفلاحية المنجزة و التي في طور الانجاز
63 - عيسى الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 12:30
برامج ومشاريع متميزة ومتتالية لوزارة الفلاحة بغرض النهوض بالقطاع من كل النواحي، صراحة وزارة نشيطة تجتهد دوما من ٲجل خدمة الفلاح والساكنة
64 - كيمووووو الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 12:30
المشاريع البرامج التي انجزتها وزارة الفلاحة عرفة نجاعة و فعالية في تنزيلها ز هذا بفضل السياسة المتبعة في التواصل و التتبع عن قرب و في الميدان
65 - حمن الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 12:30
الفلاحة في ايادي امنة بفضل حنكة الوزير اخنوش برافو و الله الوطن الملك
66 - عفان الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 12:31
وضعية الفلاحة المغربية في ازدهار وتطور سنة بعد أخرى، بفعل توجيهات والعمل الجبار للوزير أخنوش
67 - بشرى الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 12:31
الحضور المستمر للسيد الوزير في تفعيل و تنزيل برامج الوزارة اكبر مؤشر على ارادته القوية و رغبته في خدمة الوطن و اعطاء الكثير لتنمية هذا القطاع
68 - خولة الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 12:31
خطوة ومشروع مهم، يرد به ٲخنوش على مستهلكي الكلام، مزيدا من التوفيق والتٲلق
69 - ابراهيم الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 12:31
لا خوف على قطاع تسيره الكفاءة والحمد لله الفلاحة تطورت من حسن الى أحسن
70 - غفران الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 12:31
الفلاحة دائما في الصدارة و لان الوزير عزيز أخنوش يقف على كل صغيرة وكبيرة فإنه يحصد النجاح الدائم
71 - سليم الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 12:31
وزير الفلاحة يشتغل بجد و لا شك ان المواطن البسيط خاصة المهنيين المغنييت بقطاع الفلاحة لانسو نتيجة هذه المجهودات على ارض الواقع
72 - سماااتي الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 12:33
عزيز ٲخنوش مثال ونموذج للوزير العملي الذي لا يتحدث إلا لغة العمل والنزول للميدان
73 - ادرارة الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 12:33
الفلاحة المغربية تعيش ازدهار وتطور من موسم فلاحي إلى آخر، وهذا الموسم حققت ارقام مهمة، وكل ذلك بسبب العمل الجاد للوزير أخنوش
74 - sofia الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 12:33
لا شك ان العمل هو المدخل الوحيد إلى حل مشاكل البلاد وحزب الحمامة دائما يعمل في صمت معتمدا على كفاءاته وقوة وزراءه
75 - فطومة الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 12:33
وزارة الفلاحة هي الوزارة الوحيدة اللي عندها استراتيجية عمل و تقدم اجوبة عن مدى تحقيق الاهداف المرجوة
76 - رسمكي الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 12:33
الفلاحة من القطاعات الناجحة بفضل حنكة رجل ميداني لا يعرف للراحة سبيلا قطع التراب الوطني طولا وغرضا يتفقد المشاريع الفلاحية
77 - احسان الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 12:33
بفضل استراتيجية مخطط المغرب الاخضر، اصبح المغرب من بين الدول الرائدة في انتاج المواد الفلاحية.
78 - عمر الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 12:33
مجهودات كبيرة يقوم بها السيد عزيز ٲخنوش لتنمية قطاع الفلاحة في كل مناطق المغرب، وازدهار هذا المجال يعود بالٲساس للعمل الجبار الذي يقوم به وزير الفلاحة
79 - سمير العتماني الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 12:34
أخنوش رجل المرحلة ويجب الاقتداء به من طرف كل الوزراء والسياسيين حظ موفق ومزيد من العطاء
80 - الفهيم الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 12:34
الذي يميز أخنوش عن الباقي هو قربه من الفلاحين.. من المواطنين العاديين، واصل على هذا المنوال.
81 - فردوس الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 12:34
الفلاحة المغربية في طريقها الصحيح و ارقام تبين على ان الوزارة تقوم بمجهودات كبيرة في هذا تشجيع المردودية الفلاحية.
82 - غواااييي الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 12:34
مشروع غاية في الٲهمية سيمكن من تنمية منطقة سوس من كل الجوانب وبالخصوص الناحية
83 - سليمان الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 12:34
بالتوفيق الاخ عزيز أخنوش رائع .......
84 - ايناس الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 12:34
من حقنا اليوم أن نفتخر بما حققته وزارة الفلاحة نظير النتائج المحققة ميدانيا في مختلف مناطق المملكة، و بعد مقارنتها بما حققته الوزارات الاخرى
85 - جوديا الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 12:35
السيد وزير الفلاحة دائما في الميدان ومشاكل الساكنة تهمه وتبقى من ضمن أولوياته
86 - حلبمة الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 12:35
المغاربة وضعو ثقتهم في هذا الرجل لانه يجوب جهات المملكة غربا و شرقا جنوبا و شمالا و يقف على تنزيل البرامج و المشاريع التنموية عن قرب و يتواصل مع المواطنين برافو
87 - ghita الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 12:35
يحق لنا ان نتفتخر بوزارة فلاحتنا.. الفلاحة المغربية اصبح يضرب بها المثل في المحافيل الدولية.
88 - مروان الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 12:39
يهدف مخطط المغرب الأخضر الى جعل القطاع الفلاحي رافعة أساسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في المغرب. حيث تندرج هذه الاستراتيجية في إطار استكمال عدة مشاريع كبرى على الصعيد الوطني منها خلق فرص الشغل ومكافحة الفقر وحماية البيئة.
89 - محمد الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 12:39
وزير الفلاحة رجل دولة عملي اعطى الشيء الكثير في القطاع الفلاحي منذ توليه هذه المهمة
90 - ذ.هشام طنيبو الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 12:39
حصيلة أكثر من مشرفة للسيد عزيز أخنوش بشهادة المنتظم الدولي والمتخصصين في في مجال الفلاحة والإقتصاد رغم تكالب بعض الأشخاص ذوي الإعاقة الفكرية والمدفوعين من جهات همها الوحيد تغليط الرأي العام والمواطن المغربي عبر استغلال مجانية وسائل التواصل الاجتماعي
91 - عزلان الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 12:39
السيد الوزير عزيز اخنوش رجل يشتغل ليلا نهار من اجل النهوض بقطاع الفلاحة والصيد البحري .
92 - مغربية الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 12:40
الفلاحة في ازدهار مستمر بفضل الجهود المبدولة من طرف جلالة الملك و السيد اخنوش و لكن المشكل هو تقلص الاراضي الفلاحية بالسهول الخصبة كالشاوية و الغرب بسبب التوسع العمراني .
93 - Mohamed rabat الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 12:40
وزارة الفلاحة دائما تقوم بواجبها على أكمل وجه بفضل الوزير الكفء الذي يتحلى بروح المسؤولية ويستحضر مصلحة البلد ومن حسن الحظ نتوفر على مخطط اخضر يستبشر به في جميع البلدان.
94 - نعومة الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 12:40
تحقيق نتائج متميزة في مجال انتاج الخضر و الفواكه و الحبوب و كذا الماشية لم يأتي من فراغ، بل هناك عمل ميداني دؤوب تشرف عليه وزارة الفلاحة في شخص السيد الوزير الذي يجوب المملكة طولا و عرضا للوقوف على تنفيذ و تتبع المشاريع المبرمجة.
95 - سهيل الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 12:40
انا مواطنة مغربية ومتبعة جميع القطاعات من بعد تشكيل الحكومة والله الى هاد الوزير هو لخدام فالقطاع السياسي ولا الفلاحي . الله ابارك فيه .
96 - خدوجة الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 12:40
المغرب اليوم يشهد تزايدا ملحوظا في كميات الانتاج بفضل المجهودات التي تقوم بها الوزارة من خلال مشروع مخطط المغرب الأخضر الذي أعطى ثماره في العديد من مناطق المملكة.
97 - karim rajaoui الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 12:40
من نتائج المسؤولية و الالتزام و حب الوطن. نطمع في المزيد من العطاء.
98 - dak الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 12:41
ذباب أخنوش معمر المشهد كلما ذكر هذا الإسم على صفحة هسبريس
99 - تيتو الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 12:41
أجندة وبرنامج كبير لوزير الفلاحة والصيد البحري، ومجهود يبدل كل يوم من أجل مواصلة تطوير القطاع من كل النواحي، برااافوووو أخنوش
100 - عبيد المالك الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 12:41
الكل يقر بنجاح مخطط المغرب الأخضر الذي ساهم بشكل كبير في تنمية وتطوير قطاع الفلاحة وزيادة الإنتاج الفلاحي لبلدنا وجعله يحتل الصدارة أفريقيا وله مكانة دولية بفضل السيد أخنوش
101 - الدكالي الفلاح الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 12:41
اخنوش ابان عن حنكة كبيرة في تدبير القطاع الفلاحي واليوم المغرب يجني ثمار هذا العمل...الينة الماضية كانت سنة فلاحية بامتياز بفضل امطار الخير و بفضل الرؤية السديدة لوزارة الفلاحة نتمنى المزيد من العمل و المعقول خدمة لهذا البلد
102 - تاليا الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 12:41
السيد وزير الفلاحة يولي أهمية خاصة لتحسين المنتجات الفلاحية المحلية من خلال مجموعة من الاجراءات و التدابير العملية المبنية على الدراسات و تقييم النتائج المنتظرة.
103 - عدنان الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 12:42
لا خوف على وطننا بوجود امير المؤمنين شفاه الله ورعاه،ولا خوف على الفلاحة بوجود الاخ الوزير اخنوش،
104 - كاكا الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 12:42
أخنوش له تجربة في تتبع المشاريع ومراقبتها، وهذا المشروع سيلقى النجاح لا محالة
105 - ليلاس الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 12:42
السيد وزير الفلاحة يقوم بعمل جبار قصد تطوير القطاع، وأتمنى أن يسير كل الوزراء وفق منواله لتطوير كل القطاعات، لأن بصراحة النتائج والحصيلة التي حققتها الفلاحة المغربية تبقى نموذج يجب أن يحتدى به في كل القطاعات
106 - نورة الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 12:42
مخطط المغرب الأخضر أعطى ثماره، وخير دليل الارتفاع الملحوض والمسجل في الإنتاج
107 - salmane الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 12:42
الحصيلة واضحة ولا يحتاج الوزير لتقديمها وهي جد مشرفة بشهادة الجميع.
108 - منى الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 12:43
مبادرات أخنوش دائما في المستوى وتستحضر مصلحة المواطن والوطن على حد سواء، نحن نفتخر بك كويز يمثلنا
109 - سليليمة الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 12:43
الملاحظ اليوم للجميع ان الفلاحة المغربية في عهد عزيز اخنوش في تقدم وازدهار وتطور وهذا لا بنكره بالطبع سوى جاهل او حاقد ؟
ما احوج المغرب بالفعل لأشخاص عمليين ودينامكيين مثل الاستاذ عزيز اخنوش ، اما عهد الشعبويين والمهرجين فقد كانت عهدتهم على المغرب والمغاربة كارثة ،
ما احوج المغرب بالفعل لأشخاص عمليين ودينامكيين مثل الاستاذ عزيز اخنوش ، اما عهد الشعبويين والمهرجين فقد كانت عهدتهم على المغرب والمغاربة كارثة ،
110 - fati chaibi الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 12:44
عمل جبار ومتواصل يقوم به وزير الفلاحة والصيد البحري، من الطبيعي أن نرى هذا القطاع يزدهر ويحقق نتائج مرضية واشادة ملكية، مزيد من التوفيق للسيد عزيز أخنوش
111 - rachid الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 12:44
الكل يشيد بمجهودات وزير الفلاحة لأنها أعطت نتائج على أرض الواقع بالرغم من الاكراهات التي يواجهها القطاع الفلاحي
112 - حسين حسين الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 12:44
بصراحة ولا ينكر الحقيقة إلا جاحد أخنوش هو الوزير الوحيد اللذي يتحرك ويعمل في الميدان رغم انه يتعرض لحملة شرسة ولكن لو لم يكن يعمل لما كان يزعج
113 - farid baraka الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 12:45
السيد الوزير المحترم يسهر بنفسه على مراقبة و تدبير القطاع الفلاحي لتكون كل الامور مبرمجة و تطبق بشكل جيد و سريع. بالتوفيق
114 - رشيد الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 12:45
وزارة الفلاحة هي الوزارة الاكثر ديناميكية و الاكثر فعالية في المغرب. اتحدى اي واحد يقول ان هناك من يعمل اكثر من عزيز اخنوش.
115 - salima الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 12:46
الفلاحة المغربية اصبحت نموذجا يحتدى به على المستوى الدولي و هذا بفضل الاستراتيجيات المعقولة التي ينهجها السيد الوزير
116 - yahyaoui الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 12:46
أخنوش رجل المرحلة ويجب الاقتداء به من طرف كل الوزراء والسياسيين حظ موفق ومزيد من العطاء
117 - نسرين الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 12:47
السيد وزير الفلاحة يقوم بعمل جبار قصد تطوير القطاع، وأتمنى أن يسير كل الوزراء وفق منواله لتطوير كل القطاعات، لأن بصراحة النتائج والحصيلة التي حققتها الفلاحة المغربية تبقى نموذجا يجب أن يحتدى به
118 - لطيفة الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 12:47
ما تحقق اليوم من نتائج متميزة في قطاع الفلاحة لم يأتي من فراغ، بل هناك عمل ميداني دؤوب تشرف عليه وزارة الفلاحة في شخص السيد الوزير الذي يجوب المملكة طولا و عرضا للوقوف على تنفيذ و تتبع المشاريع المبرمجة
119 - عمران الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 12:47
السيد اخنوش يتبع استراتيجية فعالة لتدبير وزارته و يسعى لضمان الفعالية في تنزيل البرامج و المشاريع.. و من الاهم بما كان اغناء التجربة المغربية
120 - حسين حسين الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 12:48
الوزير الوحيد اللي كالنشوفو كاليتحرك بدون مالنجحدو يعمل ينزل للميدان رغم تعرضه للمضايقات ولكن ولكن لو ام يكن يعمل لما ازعج الخصوم ديالو
121 - فوزية الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 12:48
Grande joie et fierté que nous sentons Monsieur Akhannouch, enfin un homme responsable, honnête et fiable sur lequel on peut compter, très difficile de trouver de tels hommes ..
122 - شيماء الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 12:49
هذا هو المعنى الحقيقي لخدمة الشعب. العمل والمتابعة لنحصد نتائج حميدة بعد ذالك. تحياتي
123 - MOHMAD الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 12:49
لحضت ان 99 % من المعلقين فرحنين ب سي الوزير اخنوش ولكن فش طح لي لعجب ان جيش خفي ممول من جهة معروفة لعدائها لسي اخنوش في ضرف جوج دقائق دارو -6عرفت منين جات القضية
124 - tariq الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 12:51
اي حصيلة ياوزير الفلاحة انا فلاح و كندعيك الله نتا وهدوك لحامي هد العام سعيتونا واش الحبوب تباعت 210 ودابة كتبعوها 360 مع العلم انا الحبوب الا علاجناها مكتفتش 30درهم هدا مشي المنكر
125 - عبد الإله لعزيري الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 12:53
فعلا سي أخنوش رجل مناسب في المكان المناسب ما ينقص وزارته هو عدم الإهتمام بالفلاح الصغير وما يتعرض له من مشاكل بخصوص منتوجه البسيط الذي يجد صعوبة في بيعه بثمن معقول
126 - نجية الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 12:54
اخنوش دائما يواكب العمل الذي يقوم به الفلاح و يطلع على التجارب و يستمع الى المطالب وهذا ما ساهم في تطوير الفلاحة
127 - فلاح الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 12:54
لدي صلة وثيقة بالمجال الفلاحي لمدة 20 سنة و اعتبر ان الفترة التي تولى فيها اخنوش وزارة الفلاحة هي من احسن الفترات و انجحها كيف لا وهذا الرجل يعتبر رجل الميدان بامتياز
128 - قلب الأسد الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 12:56
هو من يستغل الثروات البلاد والعباد هادشي علاش كيبان خدام كيخدم فينا ديال بصح من أجل جمع أكبر ثروة لكي يصنف من أثرياء المغرب
129 - هشام الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 12:59
عزيز أخنوش يؤكد بعمله وجديته وعدم اكثراته للعدميين أنه وزير دولة حقيقي والوزارة التي يدبرها تتبت بالأرقام انها احسن وزارة ساهمت في خدمة الصالح العام... هنيئا لوزارة الفلاحة والصيد البحري
130 - عادل السباعي الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 13:07
ترفع لك القبعة ايها الوزير عزيز اخنوش واصل و لا تلتفت للجاحدين و الخاقدين عملك يتحدث عنك واصل
131 - soussi الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 13:10
لحيضو معي ان جميع المعلقين كانو صرحا و عترفو ان سي اخنوش رجل قوي وفي دقائق معدودا ضهر جيش عرمرم الدي خاف على كرسيهي و بداء يعطي نقط سلبة -6 -8
132 - sara الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 13:11
هادشي الي كيعجبني فيه ...كل مرة فمكان ودائما من اجل خدمة مصلحة الوطن.
133 - اروئ الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 13:11
الفلاحة المغربية في الطريق الصحيح، و التقدم الذي حصل في هذا الميدان يشهد به الجميع.
134 - اليومية العصرية الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 13:12
كلما نشر مقال على اخنوش الا وتقاطرت تعاليق جيش حزبه الإلكتروني تشبه في القالب تلك العبارات التي كانت تكتب وراء أوراق اليومية العصرية التي عرفناها في السبعينات والثمانينات.
تلك التعاليق خشبية، متملقة، باردة ومنفرة.
انتظروا اخنوش كرئيس حكومة مقبل. من يملك الارض وما تحتها، والبحر وما في عمقه، والجو وما يطير فيه بجناحين سيفرضه على المغاربة لمدة 8 سنوات عجاف أخرى.
تلك التعاليق خشبية، متملقة، باردة ومنفرة.
انتظروا اخنوش كرئيس حكومة مقبل. من يملك الارض وما تحتها، والبحر وما في عمقه، والجو وما يطير فيه بجناحين سيفرضه على المغاربة لمدة 8 سنوات عجاف أخرى.
135 - ملاحظ الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 13:12
بما ان السيد اخنوش يتمتع بكل هده الميزات و يسير الامور بكل جدية و حنكة علاش ما يكونش هو رئيس الحكومة لعل و عسى يغير شي حاجة
136 - abdo الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 13:21
العمل الذي تقوم به وزراة الفلاحة برئاسة السيدة عزيز أخنوش جد جيد ودائما في تحسن
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