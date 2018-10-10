24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
10/10/2018
الأيام القادمة
|10
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:00
|07:25
|13:19
|16:31
|19:04
|20:18
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل تتوقع سقوط الحكومة قبل انتخابات 2021؟
- المقهى الثقافي "لحظات طنجة" .. تاريخ ومزارٌ لشخصيات عالمية
- تأملات في ملاءمة التكوين مع سوق الشغل
- العدالـــة وســـؤال الثــقـــــة
- الإسلام السياسي .. من الفقه في الحكم إلى وسيلة استرزاق؟
- بناني يهدي الفوز إلى الملك
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
إعادة زرع يد مبتورة
الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 15:30
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - iken الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 15:59
هناك مت يرجع البسمة للحياة واخرون يقتلون الحياة .جازاك الله دكتور وابشفاء للمريض .سبحان الله
2 - حيران الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 16:00
السلام عليكم الله يعطيهم الصحة الدكتور الله ايعلي مقام في الدنيا والآخرة للتواضع الذي يتكلم به والحمد الذي يحمد الله عليه والله إن المغرب يتوفر على طاقات لا تتوفر عليها الدول المتقدمة ولكن هذه الدولة يسيرها أناس همهم الثراء لهم وأبنائهم فقط الله ايحفظ من كل مكروه ماشاء الله
3 - Hassan Sima الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 16:03
بالنسبة لجراح مثلك ليس بالعمل البطولي فهـو من واجبك وإختصاصاتك إلا أنه لا تعتبر العملية ناجحة إلا بعد مرور بعض الأيام گما قلت وجب بعدهـا الترويض أضف إلى ما سبق الممارسة المهـنية تعلمنا المزيد داءما الله إشافي المريض وتحية للجراح
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3