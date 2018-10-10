24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

10/10/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:0007:2513:1916:3119:0420:18
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع سقوط الحكومة قبل انتخابات 2021؟

  1. جامعة محمد الأول تتألق في مجال العلوم الكيميائية (5.00)

  2. ألمانيا ترحل مئات "الحراكة المغاربة" وتُنهي حقبة "الأم أنجيلا"‎ (5.00)

  3. مؤشر دولي يُذيل المغرب في الأجور والفوارق الطبقية عبر العالم (5.00)

  4. أمن قلعة السراغنة يفتح تحقيقا في وفاة تلميذة (5.00)

  5. الدرك الملكي يوقف "ولد الدكالي" بنواحي سطات (5.00)

قيم هذا المقال

4.00

كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | إعادة زرع يد مبتورة

إعادة زرع يد مبتورة

الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 15:30

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - iken الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 15:59
هناك مت يرجع البسمة للحياة واخرون يقتلون الحياة .جازاك الله دكتور وابشفاء للمريض .سبحان الله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
25
2 - حيران الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 16:00
السلام عليكم الله يعطيهم الصحة الدكتور الله ايعلي مقام في الدنيا والآخرة للتواضع الذي يتكلم به والحمد الذي يحمد الله عليه والله إن المغرب يتوفر على طاقات لا تتوفر عليها الدول المتقدمة ولكن هذه الدولة يسيرها أناس همهم الثراء لهم وأبنائهم فقط الله ايحفظ من كل مكروه ماشاء الله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
19
3 - Hassan Sima الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 16:03
بالنسبة لجراح مثلك ليس بالعمل البطولي فهـو من واجبك وإختصاصاتك إلا أنه لا تعتبر العملية ناجحة إلا بعد مرور بعض الأيام گما قلت وجب بعدهـا الترويض أضف إلى ما سبق الممارسة المهـنية تعلمنا المزيد داءما الله إشافي المريض وتحية للجراح
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-3
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.