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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | القنيطرة تستضيف الفلامنكو

القنيطرة تستضيف الفلامنكو

الخميس 11 أكتوبر 2018 - 13:17

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - احديك الخميس 11 أكتوبر 2018 - 13:56
هاد السي اللي بقا خاصنا؛ وعلاش مايستضفوش احيدوز ولا العيطة ولا شي حاجة ديالنا؛ باركا عليهم باعو لينا الكرة الله يجعل شي بركة...
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