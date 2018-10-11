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كُتّاب وآراء
مغاربة وغرامة 25 درهم
الخميس 11 أكتوبر 2018 - 17:00
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
1 - عبدالحق الخميس 11 أكتوبر 2018 - 17:25
نحن مجرد فئران التجارب يفعلون فينا مايشاؤون
2 - نور الخميس 11 أكتوبر 2018 - 17:31
اشمن غرامة راه احنا المواطنين اللي خصنا نطبقو عليهم الغرامات على زين الطرقان، اللي اصلا منعدمة قادو لنا البنية التحتية و قادو الطرقان حتى اللي بغيتو طبقوا شي حاجة جات معاكم، انما لا طرقان لا بنية تحتية مقادة غير تكمشو على غراماتكم.
3 - Mohamed الخميس 11 أكتوبر 2018 - 17:31
الدولة الي ما كاتخططش الطريق للراجلين و تغرمهم 25 درهم دولة فاشلة. الحكرة على المواطن الضعيف بكل بساطة عندما تحتاج الى ملئ خزينتها. مع كامل الاسف ما عندناش نظام قانوني مستقل باش المواطن يدعي الدولة في المحكمة اذا قصرت في مهماتها كما في الدول الديمقراطية.
4 - محمد كريم الخميس 11 أكتوبر 2018 - 17:33
هاد الناس متيفكروش يخرجوا الزكاة هاد الدولة متتفكرش تدير صندوق الزكاة للاغنياء وتدير ليهم ذعيرة ب 25 مليون ف الانذار الاول للاداء وذعيرة ب 50 فالانذار التاني وذعيرة ب 100 مليون فالانذار الثالت مع الحجز على الممتلكات عند عدم وضع مقدار الزكاة في الصندوق المخصص لها تيفكروا غير فالحزاق مالين الدراهم ومالين الملايير ناسيينهم وحاد ماقادش يخلص 25 درهم عاد غادي تطبقها عليه شوف بعدا مع اللي قاد يخلص 25 مليون
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