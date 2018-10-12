24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
12/10/2018
الأيام القادمة
|12
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:01
|07:27
|13:19
|16:29
|19:02
|20:16
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل تتوقع سقوط الحكومة قبل انتخابات 2021؟
- معهد ملكي مغربي يقدم خارطة طريق لنموذج تنموي إفريقي ناجح
- قُطّاع في قِطَاع الأعمال
- هل أخذت قضية الخاشقجي أكثر مما تستحق
- إصدار الصكوك السيادية المغربية ودورها في التنمية الاقتصادية الوطنية
- مفردات من اللهجة الحَسّانية
معهد ملكي مغربي يقدم خارطة طريق لنموذج تنموي إفريقي ناجح (5.00)
المغرب يحتاج ثلاثة ملايير يورو لمكافحة الهجرة غير النظامية (5.00)
أطباء غاضبون يحتجون بـ"استقالة جماعية" قبل مغادرة المملكة (5.00)
- نشطاء يلجؤون إلى الأمم المتحدة لإقرار اللغة الأمازيغية بالمغرب - (92)
- أطباء غاضبون يحتجون بـ"استقالة جماعية" قبل مغادرة المملكة - (82)
- غوتيريس يلزم البوليساريو بالجلاء من الكركرات وتيفاريتي وبير لحلو - (50)
- نقابات ترمي مشروع قانون المالية الجديد بتجاهل مطالب الموظفين - (42)
- وزارة القصور: الملك يخاطب الشعب المغربي - (41)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
عقوق الوالدين بالمجتمع
الجمعة 12 أكتوبر 2018 - 11:55