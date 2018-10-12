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كُتّاب وآراء
الكلاع: بوعشرين عبرة للمغاربة
الجمعة 12 أكتوبر 2018 - 20:05
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
1 - wood الجمعة 12 أكتوبر 2018 - 20:51
حسب ما جاء على لسان هذه المحامية إن كل علاقة جنسية بين رجل و ٱمرأة هي جريمة الى إن يثبت العكس ، أما ملف بوعشرين فهو فارغ كليا ، بل هو تدخل صارخ في الحياة الشخصية للافراد , لأنه ليس هناك لا مشتكيات و لا مصرحات و المحرك الوحيد لهذه المحاكمة هو المخزن الذي وضب هذه المسرحية بشكل رديء بالتهديد و الإكراه. اما استغلال فقر و عوز المغاربة فيعيشونه يوميا و واقع تكرسه الدولة بل تفتح المجال للاجانب للإستفادة منه . فبوعشرين يحاكم لمقالاته و مواقفه فلو كان مخزنيا ما كان أحد سيتابعه و حتى لو تورط بشكل مفضوح في جريمة أو واقعة سيجدون له تخريجة و الأمثلة كثيرة . لكن الأهم من كل هذا إن محاكمة بوعشرين باطلة من الاساس و تفتقد للحد الأدنى للمحاكمة العادلة و تعتمد على فيديوهات مشبوهة مطعون في مصدرها و الطريقة المتحصل عليها ، فهي أقرب لمحاكمات داعش أو بوكو حرام !!!
2 - yousef الجمعة 12 أكتوبر 2018 - 20:52
امادا قضية بوعشرين اخدت هادا البعد كله فقط تحرش بفمه علما ان هناك فتاة تعرضت لاغتصاب كقيقي على 15شابا ولم نشاهد متل هده المسرحية ادا القضية سياسية لا غير
3 - bonjour الجمعة 12 أكتوبر 2018 - 20:59
هؤلاء الضحايا الم يكن حريا بهم اذا كانت عندهم حاجات ان يمارسوا الدعارة في الخارج بالمقابل؟ماذا تفعل امراة متزوجة واخرى حامل في المكتب.يجب ان تنتحر لقد خانوا ازواجهم.واش هاد السيد يحمل السلاح ويهددهم؟هناك من النساء الاكثر فقرا من المشتكيات المهندمات لايسقطن في هذه الرذيلة.اذا ثبتت التهم فهذه العلاقات رضائية هؤلاء ليسوا قاصرات انهن صحافيات وتقنيات وووو لايجهلن القانون
4 - غير دايز الجمعة 12 أكتوبر 2018 - 21:00
نعم انه عبرة للمغاربة .. باش ليلقا كيفاش يخرج من هاد البلاد يخرج .. منين ولينا نشوفو في سنة 2018 محاكمات بهاد الشكل .. فهذه اكبر عبرة لنا ان هاد البلاد لا تصلح للعيش .. و شوفو على من ضحكو .. ماشي المغاربة ...
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