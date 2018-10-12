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كُتّاب وآراء
نواب ووزراء وخطاب الملك
الجمعة 12 أكتوبر 2018 - 20:40
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - حسن الجمعة 12 أكتوبر 2018 - 21:01
جلاله الملك كان واضحا عندما قال ان بلادنا تحتاح الى وطنيين هذا يعني انكم ايها النواب لستم وطنيين
2 - الوطنية الجمعة 12 أكتوبر 2018 - 21:02
لماذا لا تسعد يا أخي لقد دعا عاهلنا الى الرفع من الدعم للاحزاب وليس الاسر الفقيرة والمتوسطة . يعني الريع مستمر والفياد متجدر ايوا والذي يرفض الانخراط في الاحزاب ليه الله يدمر حتى يموت بالقهرة
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