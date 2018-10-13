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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | عمي ادريس يواجه مرميد

عمي ادريس يواجه مرميد

السبت 13 أكتوبر 2018 - 12:30

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1 - طنجاوي السبت 13 أكتوبر 2018 - 14:05
المستوى العالي و الرقي في النقاش و النبش في التاريخ و التذكير بأن أرشيف اشخاص طبعوا ذاكرة المغاربة مثل عمي ادريس قد فقد و باننا سنحتفظ فقط باغاني لمجرد و صور تيسكت و باقي المنحطين. شكرا عمي ادريس و شكرا ف بي ام على لحظات تلفزية لم نألف مثيلها في التلفزيون المغربي
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