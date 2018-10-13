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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | محاكمة بوعشرين مستمرّة

محاكمة بوعشرين مستمرّة

السبت 13 أكتوبر 2018 - 12:32

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1 - wood السبت 13 أكتوبر 2018 - 14:08
بما أننا نعيش في عصر الحرية و المساواة بين الرجل و المرأة لمذا لا يتم إطلاق سراح بوعشرين و متابعة النساء بالتغرير بصاحب الشركة و استغلاله و ابتزازه بالجنس مع ان هذا الامر ممكن ايضا و واقع في عدة حالات في المجتمع . فأصلا هناك قاعدة قانونية تقول انه لا يمكن إتهام شخص بتهمة لا وجود لنص قانوني يجرمها . فالقانون الجنائي المغربي يتحدث فقط عن الفساد و لا يربط بكون هذه العلاقة التي تربط بين المشغل و الاجير ستكون لها وضعية خاصة . فإن كانت هناك علاقات جنسية فهي حتما رضائية أما القول ان بوعشرين يبتز العاملات و يهددهن بالطرد فهذا مشكل الدولة و قوانين الشغل التي عليها حماية الرجل و المرأة من الطرد التعسفي الذي تكون اسبابه مختلفة و غالبا مزاجية و لا يمكن إعتبارها سببا لتسلم أمرأة جسدها لرجل ، أما إذا كان بوعشرين يشغل النساء عنده فقط من أجل الجنس تحت غطاء العمل فهذه دعارة مقنعة . فأقصى ما يمكن ان يتابع به بوعشرين هي تهمة الفساد و نفس الشيء ينطبق على النساء و حتى هذه التهمة تحتاج الى تلبس و لا اظن ان فيديوهات مشبوهة مطعون في مصدرها يمكن أعتبارها دليل إدانة !!!
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