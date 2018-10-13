24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

13/10/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:0207:2813:1916:2819:0020:15
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع سقوط الحكومة قبل انتخابات 2021؟

  1. نقابات مصفاة "سامير" تختار التصعيد وتنتقد "لامبالاة الحكومة" (5.00)

  2. ولي عهد أبوظبي يهب مدرسة لمديرية تاونات (5.00)

  3. المرابط: "عجز الدولة" عن الإنصات للشعب يدمر مستقبل المغرب (5.00)

  4. تيري هنري يتولى تدريب نادي موناكو الفرنسي (5.00)

  5. محاصرة عنصرين من الدرك في ضواحي وزان (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | بنعبد الله والتنمية في المملكة

بنعبد الله والتنمية في المملكة

السبت 13 أكتوبر 2018 - 15:06

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - امازيغ سوسي السبت 13 أكتوبر 2018 - 15:47
عندما يقول الملك يجب رفع الدعم المالي المقدم للاحزاب وعندما يقول ليس من المستبعد ان يلجا الى اليد الاجنبية . وعندما يقول ان المغرب ليس للانتهازيين بينما يرفع الدعم المالي لاكبر الانتهازيين . وعندما يتحدث عن التكوين والفلاحة لابناء الشعب ولا يتحدث عن المناصب العليا التي توزع في كل اجتماع حكومي لابناءهم دون قيد او شرط . وعندما يتحدث عن التجنيد الاجباري كحل لمشاكل الشباب بينما الكل يعرف دوافع التجنيد الاجباري . فعن اية تنمية تتحدث ؟ المسالة الواضحة هي ان الملك راض كل الرضى عن حكومته التي دكت الشعب والمواطن دكا دكا .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
2 - زكرياء المغربي السبت 13 أكتوبر 2018 - 15:52
عندما قرر جلالة الملك محمد السادس إعفاء محمد نبيل بن عبد الله من وزارة السكنى وسياسة المدينة كان عليه تقديم الإستقالة من الحزب والابتعاد نهائيا عن السياسة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
3 - القاضي عياض السبت 13 أكتوبر 2018 - 15:52
نفس الخطاب الديماغوجي الذي كان سائدا ولازال وسوف نسمعه عما قريب من الاحزاب الاخرى...ليس هذا القصد من اعلى سلطة في البلاد...المطلوب هو انجاز نموذج تنموي به اجابات تفصيلية في الزمان والمكان بارقام دقيقة على الحاجيات الواقعية للبلاد والتي سيستفيد منها الانسان المغربي الدي هو في صميم هذا المشروع ...والا فانه الخراب القادم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.