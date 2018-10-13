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كُتّاب وآراء
بنعبد الله والتنمية في المملكة
السبت 13 أكتوبر 2018 - 15:06
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - امازيغ سوسي السبت 13 أكتوبر 2018 - 15:47
عندما يقول الملك يجب رفع الدعم المالي المقدم للاحزاب وعندما يقول ليس من المستبعد ان يلجا الى اليد الاجنبية . وعندما يقول ان المغرب ليس للانتهازيين بينما يرفع الدعم المالي لاكبر الانتهازيين . وعندما يتحدث عن التكوين والفلاحة لابناء الشعب ولا يتحدث عن المناصب العليا التي توزع في كل اجتماع حكومي لابناءهم دون قيد او شرط . وعندما يتحدث عن التجنيد الاجباري كحل لمشاكل الشباب بينما الكل يعرف دوافع التجنيد الاجباري . فعن اية تنمية تتحدث ؟ المسالة الواضحة هي ان الملك راض كل الرضى عن حكومته التي دكت الشعب والمواطن دكا دكا .
2 - زكرياء المغربي السبت 13 أكتوبر 2018 - 15:52
عندما قرر جلالة الملك محمد السادس إعفاء محمد نبيل بن عبد الله من وزارة السكنى وسياسة المدينة كان عليه تقديم الإستقالة من الحزب والابتعاد نهائيا عن السياسة
3 - القاضي عياض السبت 13 أكتوبر 2018 - 15:52
نفس الخطاب الديماغوجي الذي كان سائدا ولازال وسوف نسمعه عما قريب من الاحزاب الاخرى...ليس هذا القصد من اعلى سلطة في البلاد...المطلوب هو انجاز نموذج تنموي به اجابات تفصيلية في الزمان والمكان بارقام دقيقة على الحاجيات الواقعية للبلاد والتي سيستفيد منها الانسان المغربي الدي هو في صميم هذا المشروع ...والا فانه الخراب القادم
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