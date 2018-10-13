24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
13/10/2018
الأيام القادمة
|13
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:02
|07:28
|13:19
|16:28
|19:00
|20:15
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل تتوقع سقوط الحكومة قبل انتخابات 2021؟
- فرنسا تطلق مهرجانها السينمائي لتشجيع الفن السابع في المغرب
- نقابات مصفاة "سامير" تختار التصعيد وتنتقد "لامبالاة الحكومة"
- الملك يضع خارطة طريق لإنقاذ الأحزاب السياسية من "موت سريري"
- شبهة التحرّش تدفع أمّا إلى طعن شاب بسطات
- ولي عهد أبوظبي يهب مدرسة لمديرية تاونات
نقابات مصفاة "سامير" تختار التصعيد وتنتقد "لامبالاة الحكومة" (5.00)
المرابط: "عجز الدولة" عن الإنصات للشعب يدمر مستقبل المغرب (5.00)
- الملك يضع خارطة طريق لإنقاذ الأحزاب السياسية من "موت سريري" - (133)
- دراسة: تناول الخمور يُنشط الحيوانات المنوية للرجال - (85)
- هذه دلالات اهتمام الملك محمد السادس بقانون التجنيد الإجباري - (72)
- المنتخب الوطني المغربي يهزم جزر القمر بركلة جزاء في آخر اللحظات - (68)
- العثماني: مشروع قانون المالية يخلق 40 ألف منصب شغل بالبلاد - (67)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
نداءات نسائية بالإنصاف
السبت 13 أكتوبر 2018 - 22:05