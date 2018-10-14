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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | محنة أمّ مع التشرد

محنة أمّ مع التشرد

الأحد 14 أكتوبر 2018 - 14:22

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - assoul الأحد 14 أكتوبر 2018 - 14:49
الله إِحسن العوان.ولكن كان عليها تْفَادَى كثرة الولادة.
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5
2 - محماد الأحد 14 أكتوبر 2018 - 14:54
الله يشوف من حالك و سهل عليك هده السيدة فها الخير تريد لأبنائها أن يدرسوا
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4
3 - ماجد واويزغت الأحد 14 أكتوبر 2018 - 14:54
لا حول ولا قوة إلا بالله ما نعرف علاش المزاليط كيولدو بزاف
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-4
4 - lamia الأحد 14 أكتوبر 2018 - 14:56
اللهم سهل امرها وامر اولئك الاطفال على الاقل للاستفادة من التمدرس
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0
5 - braelja الأحد 14 أكتوبر 2018 - 14:57
يجب معاقبة مثل هذه اﻷم على الذنب المقترف في وﻻدة هذا العدد من اﻷطفال وهي تعرف أنها لن توفر لهم الحد اﻷدنى من شروط العيش.
اﻷوربيون يغرون مواطنيهم ليلدوا و ﻻ يلدون أكثر من واحد أو إثنين.
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6 - abdou 82 الأحد 14 أكتوبر 2018 - 14:59
لها يحسن عنوانها فيناهيا الحكومة بالغين غير يدوي لحلوى من البرلمان
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