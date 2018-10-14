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كُتّاب وآراء
مسيرة البيضاء ضد الفساد
الأحد 14 أكتوبر 2018 - 16:31
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
1 - قلب الأسد الأحد 14 أكتوبر 2018 - 16:50
سيستمر الفساد وتستمر المعاناة وسيستمر الاستهزاء بالشعب إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها حسبنا الله ونعم الوكيل وعند ربكم تختاصمون
2 - قتلني الظحك الأحد 14 أكتوبر 2018 - 16:54
اصلا المتواجدين بالمسيرة بسطاء العقول
المسيرة تكون مسيرة عند انبتاقها من المواطنين دون تاطير من اي كان غير ذلك تفاهة لا غير....
المسيرة تكون مسيرة عند انبتاقها من المواطنين دون تاطير من اي كان غير ذلك تفاهة لا غير....
3 - حلالة 59 الأحد 14 أكتوبر 2018 - 16:54
هذه المسيرة هي بمثابة صفارة طنجرة الضغط التي تخفف الضغط حتى لا يقع الانفجار خدمة للمفسدين
4 - التنمية البشرية 2018 الأحد 14 أكتوبر 2018 - 17:06
التقرير ديال التنمية البشرية المغرب جا في المرتبة 123 وفلسطين والعراق وليبيا افظل من المغرب .
5 - khalid الأحد 14 أكتوبر 2018 - 17:08
وصلت الرشوى إلى مستويات لكم نراها حتى في سنوات الرصاص !!
L'enveloppe est devenue monnaie courante !!
يجب اتخاد إجرائات فورية قبل فوات الأوان.
L'enveloppe est devenue monnaie courante !!
يجب اتخاد إجرائات فورية قبل فوات الأوان.
6 - افران الاطلس المتوسط الأحد 14 أكتوبر 2018 - 17:24
نعم لمحاكمة المفسدين لكن اين ترون الثروات لتوزيعها اصلا هل المغرب لديه ثروات كافية لتوزيعها على 34 مليون نسمة؟ يعتقد البعض أن الفوسفاط هو شئ يعادل النفط أنهم مخطئون .كل ما يجلب لنا الفوسفاط والصناعة ايضا لا يكافي البلاد ولو حتى بربع مما يحتاج إليه بلدنا كبنية تحتية. يحلموا البعض حينما يقولون أننا نريد توزيع وتقاسم الثروات
Oui, pour juger les corrompus mais, d'où voyez-vous la distribution de richesses à l’origine, le Maroc a-t-il déjà assez de richesses suffisante pour être distribué à 34 millions d'habitants? Certains rêvent encore et pensent que le phosphate est l'équivalent du pétrole comme si le Maroc en possédait déjà du pétrole et du gaz pour couvrir tout le besoin du pays alors que jusqu'a présent nous importons du blé de l’extérieur. a savoir seulement que le phosphate l’industrie ne nous apporte même pas de quoi couvrir ce dont notre pays a vraiment besoin comme infrastructure ne suffisent pas pour le pays ni même un quart de ce dont notre pays a besoin comme infrastructures
Oui, pour juger les corrompus mais, d'où voyez-vous la distribution de richesses à l’origine, le Maroc a-t-il déjà assez de richesses suffisante pour être distribué à 34 millions d'habitants? Certains rêvent encore et pensent que le phosphate est l'équivalent du pétrole comme si le Maroc en possédait déjà du pétrole et du gaz pour couvrir tout le besoin du pays alors que jusqu'a présent nous importons du blé de l’extérieur. a savoir seulement que le phosphate l’industrie ne nous apporte même pas de quoi couvrir ce dont notre pays a vraiment besoin comme infrastructure ne suffisent pas pour le pays ni même un quart de ce dont notre pays a besoin comme infrastructures
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