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كُتّاب وآراء
محمد الأثير وسر الغياب
الأحد 14 أكتوبر 2018 - 22:44
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - كلام راق الأحد 14 أكتوبر 2018 - 23:11
كلام راق ..لأول مرة أسمع فنان مغربي يتكلم بصدق دون نفاق وبشكل راق..توحشناك في التلفزيون .
المسرح يحتاج إلى دعم الدولة .خاصة وأن الخزينة المغربية من المسرحيات الجديدة هو صفر.
ليس هناك جديد في المسرح المغربي ..كل ما نشاهده في التلفزيون مسرحيات قديمة جدا أعيد بثها مئات المرات .
نريد اهتماما بالمسرح المغربي يا مسؤولين.
المسرح يحتاج إلى دعم الدولة .خاصة وأن الخزينة المغربية من المسرحيات الجديدة هو صفر.
ليس هناك جديد في المسرح المغربي ..كل ما نشاهده في التلفزيون مسرحيات قديمة جدا أعيد بثها مئات المرات .
نريد اهتماما بالمسرح المغربي يا مسؤولين.
2 - نوستالجي الأحد 14 أكتوبر 2018 - 23:47
الفنان محمد اﻷثير فنان موهوب ومحبوب أعماله راقية ولا تشبه أي أحد نتمنى له اﻹستمرارية والمزيد من التألق.
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