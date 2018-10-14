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كُتّاب وآراء
مغاربة ينتقدون أداء المنتخب
الأحد 14 أكتوبر 2018 - 22:28
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
1 - amine الأحد 14 أكتوبر 2018 - 23:03
هاذا غير ماتش واحد ، لا داعي للحكم مسبقا ، فالحكم النهائي سيكون عند خوض نهائيات كأس إفريقيا
2 - وسيم الأحد 14 أكتوبر 2018 - 23:07
يجب اعادة النضر في بعض الاعبيين الدين لا يستحقون الوجود في منتخب ابانوو علي ضعف كبير كابوصوفة وفيصل الفجر الدي باعتقادي لن يعطي الكتير رغم لاعبه كرسمي كدللك النصيري الدي اشركه الناخب رسمي ولم يقدم الكتير
3 - ahelam الأحد 14 أكتوبر 2018 - 23:08
سنحكم على أداء المنتخب في مباراة العودة ، موعدا ثلام أيام إنشاء الله و سنرى
4 - محمد الزموري الأحد 14 أكتوبر 2018 - 23:21
كأس واحدة في الخزينة وهذا في عام 1976 حلل وناقش وعندما تأتي الاقصاءيات نبحث عن الفريق من جديد أين الفريق الذي لعب المونديال ذاب ولم يبقى منه غير الإسم المشكل هو عدم الاستمرارية مقابلة عقيمة لاترقى إلى المستوى المطلوب أمام جزر القمر أداء غير مقنع بدون عاطفة نحن نحتاج إلى ألقاب وليس المشاركة وفي الأخير نسمع اعتذارات إلخ.
5 - وجدي اصيل الأحد 14 أكتوبر 2018 - 23:47
لا الع الا الله محمد رسول الله
جلد الذات...
نحن أمة لا نعرف للتشجيع معنى، امس القريب كان التطبيل والتهليل.
ولمجرد سوء تدبير مقابلة الكل بدأ في إبراز سهام النقد الحادة.
انا لا تدافع على مخلوق سواء رونار الذي أمن له كل الاحترام لما قدمه انا من لحظات رائعة ولا الى اي لاعب.
فقط انا حائر واتساءل لماذا كل الإعلان يتسابق للبحث عن ثغرات ومشاكل هذا البلد؛ الهذا الدرجة نخن نشكل عقدة للآخرين.
امس فازت تونس وبنفس النتيجة وبأداء كارثي كذلك الجزائر ومصر؛ كل المعلقين باركوا فوز منتخباتهم الا نحن المنتخب الوحيد الذي يتمنون له الكارثة وفي اقرب الأوقات.
وانا أتابع أشباه المحللين المغاربة في بيين سبورت يتطاولون على اللاعبين ويتفنون في الفهامة الخاوية؛ ولكن نعذرهم لانهم مأجورين من اجل تلك التدخلات الفارغة.
المهم ال3 نقاط وهذي هي مرك القدم ألمانيا وتنهزم البرازيل وتنهزم مع اضعف فرق العالم.
بالتوفيق لأسود الأطلس وديما مغرب.
جلد الذات...
نحن أمة لا نعرف للتشجيع معنى، امس القريب كان التطبيل والتهليل.
ولمجرد سوء تدبير مقابلة الكل بدأ في إبراز سهام النقد الحادة.
انا لا تدافع على مخلوق سواء رونار الذي أمن له كل الاحترام لما قدمه انا من لحظات رائعة ولا الى اي لاعب.
فقط انا حائر واتساءل لماذا كل الإعلان يتسابق للبحث عن ثغرات ومشاكل هذا البلد؛ الهذا الدرجة نخن نشكل عقدة للآخرين.
امس فازت تونس وبنفس النتيجة وبأداء كارثي كذلك الجزائر ومصر؛ كل المعلقين باركوا فوز منتخباتهم الا نحن المنتخب الوحيد الذي يتمنون له الكارثة وفي اقرب الأوقات.
وانا أتابع أشباه المحللين المغاربة في بيين سبورت يتطاولون على اللاعبين ويتفنون في الفهامة الخاوية؛ ولكن نعذرهم لانهم مأجورين من اجل تلك التدخلات الفارغة.
المهم ال3 نقاط وهذي هي مرك القدم ألمانيا وتنهزم البرازيل وتنهزم مع اضعف فرق العالم.
بالتوفيق لأسود الأطلس وديما مغرب.
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