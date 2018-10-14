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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | مغاربة وحلوى البرلمان

مغاربة وحلوى البرلمان

الأحد 14 أكتوبر 2018 - 21:39

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (31)

1 - yamamoto الأحد 14 أكتوبر 2018 - 22:44
اللهم نسألك الكفاف والعفاف والقناعة .
ثلاثة ملايين ونصف والامتيازات في الشهر والجوع طمعوا في 2 كيلو الحلوة الأعلى ثمن ٣٠٠ درهم للكيلو وتخيلوا شيءا اخر والله لمهزلة .
انشروا هذه الفضيحة على جميع شبكات التواصل الاجتماعي حتى يتوبوا اذا كانت لهم عفة وكرامة او شي وجه لي حشموا عليه
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98
2 - Chouaib Mouhaabat الأحد 14 أكتوبر 2018 - 22:45
هادي غير الحلوة أواشنو دارو عليها خلي الميزانية دالمغرب أشغانقولو عليها أوقاليك غايوفرو 40 ألف منصب شغل للشباب فسنة 2019 واحد المثل كايقول اللاينجيك من الجيعان إلى شبع أوسدااااااااات مدام..
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82
3 - Escobar الأحد 14 أكتوبر 2018 - 22:46
داخلن عليكوم بالله واش الي طمع فحلوة او باكية ديال المسكة غادي ترجى فيه الخير؟؟؟؟
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95
4 - mounir Wac Wac الأحد 14 أكتوبر 2018 - 22:49
vive la France heureusement j'ai quitté ce pays la honte devant le monde que Dieu protège le poivre dans Maroc
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18
5 - مجهول الأحد 14 أكتوبر 2018 - 22:49
البرلمانيون يتهافتون على الصغيرة والكبيرة... لذلك لا تستغربوا !! ولا هادي حيت شداتها لكاميرا.. !!
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55
6 - saido الأحد 14 أكتوبر 2018 - 22:50
كلنا نعرف انهم يقتسمون كعكة المغرب فيما بينهم .. فلما التعجب...
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69
7 - مواطنة الأحد 14 أكتوبر 2018 - 22:52
للاسف الشديد ولينا كنشوفو شي برلمانيين ماعندهم حتى علاقة بالسياسة وداخلين احزاب حتى مستوى دراسي مكاينش برلماني عندما يلقي الكلمة معندو ميقول c grave
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47
8 - bnt lf9ih bnsallah الأحد 14 أكتوبر 2018 - 22:54
هادى غىر الحلوة وااش دارو عليهة وعاد خزينة الدولة يعلم الله شحال كيهزو
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51
9 - ولد الشعب الأحد 14 أكتوبر 2018 - 22:54
تصرف عادي من ناس مكابرينش فالخير واصلا داخلين قبة البرلمان على بحال هاذ الهموز
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43
10 - تازي الأحد 14 أكتوبر 2018 - 22:59
الجيعان ولو أعطيته كثير من المال لشرب دم الإنسان
العيب في من صوت عليهم ثم العيب الكثير في من يسير .
وما حكومتنا وما نوابنا إلا تبدير فإن الله يمهل ولا يهمل وما الحياة إلا ليلة. وبلغتنا الدارجة أقول لكم
(عند سيدي ربي غادي تشبعوا عليهم ضحك)
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26
11 - ربيعة الأحد 14 أكتوبر 2018 - 22:59
بغيث نعرف اش خاص هاذ البرلمانيين من خير حتى وصلوا لهاذا الذل . بغيت من جلالة الملك إقتطع ليهم الراتب الشهري كامل ويشريه ليهم حلوة .
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27
12 - karim الأحد 14 أكتوبر 2018 - 23:00
على الأقل داو غير الخلوة . في العام الجاي غادي يديو معاهم حتى الكيسان و الطباصل
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33
13 - mouhayed الأحد 14 أكتوبر 2018 - 23:03
ليست هذه هي المرة الاولى التي يتهافت و يتخاطف فيها البرلمانيون على الحلويات ، وقد يكون بينهم من احضر معه هذه المرة "خنشة ديال البلاستك" لكي يملأها بحلويات الملك كما يسميها بعض المواطنين. السنة الماضية بلغ الجشع والخبث ببعض البرلمانيين لإبعاد ومنع موظفي ومستخدمي البرلمان من الاقتراب من طاولة الحلويات بدريعة ان الحلويات لم تحضر الا لاجل النواب. بإختصار : الجيعان يبقى جيعان . ولكن منهم من لا يتصرف بهذه الطريقة ويطبق المقولة الشهيرة : جوعي في كرشي وعنايتي في راسي
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22
14 - متحسر الأحد 14 أكتوبر 2018 - 23:05
كان عليهم اللي شاط يفرقوه في باب الحد على المشردين و أطفال الشوارع.. لكن...
اللَّهُمَّ إنا نعوذ بك من نفس،، **لا تشبع لا تشبع لا تشبع... ...
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23
15 - بالواضح الأحد 14 أكتوبر 2018 - 23:05
في الحقيقة أنا لا أدافع عن أحد سوى عن الحق ، لا أظن أن البرلمانيين سينزلون إلى ذلك المستوى كما يظهر في الصورة ربما أولئك سائقين أو عمال داخل البرلمان . أما الشخص في الربورتاج يقول البرلمانيون يسرقون أقول له عليك أخي أن تفهم القوانين والمؤسسات .البرلماني ليست عنده ميزانية يسيرها هو فقط يقترح القوانين ، لو كان رئيس جماعة لقلت لك كلامك صحيح أما البرلماني فليس آمرا بالصرف.
هذا من جهة من جهة أخرى المشكل إخواني المغاربة ليست في الحلوى. هذه الحلوى ما جعلت إلا لتؤكل بالصحة والراحة ، المشكل الحقيقي هو إيجاد الحلول الاستعجالية للمشاكل التي يتخبط فيها بلدنا مشكل البطالة ، السكن ، الصحة ، التعليم .........هذه هي المعضلات ماشي الفورص بالزبدة والسكر.
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-27
16 - متامل الأحد 14 أكتوبر 2018 - 23:06
في الحقيقة فلا داع للقلق فكما تعلمون فالحلوئ مصنوعة من الحبوب الصفراء اي من الدقيق الممتاز اي الفورص فهو يحتوي من ثمانين في الماءة من السكر زيادة علئ ان هاته الحلوئ يضاف لدقيقها ماءة وعشرون جراما من السكريات ما يعني في الاخير انها تحتوي من ماءتين في الماءة من السكريات وهي الاصل في الاصابة بمرض السكري المرض الخطير اللدي يصيب القلب والكلاوي والجهاز العصبي وشبكة العين فحداري من الغلو في اكل الحلوئ والعسل والرطبات وكل ما يحتوي علئ السكريات حداري فان السم في الدسم والقناعة كنز لا يفنئ .
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7
17 - ahmed الأحد 14 أكتوبر 2018 - 23:07
لي جيعان يبقى طول حياتو جيعان دعيناهم الى الله
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21
18 - سعاد الأحد 14 أكتوبر 2018 - 23:08
والله العظيم الا حشمت ف بلاصتهوم ...فضيحة كبيرة ما فعله نواب الامة ..الخطفة واللهفة ...يا ربي استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض....يقول المثل المغربي :الله يعطيك الشوهة يوم الجمعة والناس مجموعة .....وهذا ما وقع لنوابنا الكرام هههههه
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14
19 - مواطنة الأحد 14 أكتوبر 2018 - 23:12
البكاء من وراء الميت خسارة الغيبة والنميمة فيها ذنوب واش ضجة على حلوى.!!!!!?..هي اصلا جابوها من اجلهم وزيدون خليوهم منهم الله الحلوى تزوعت عليهم ماشي سرقوها راكم شفتوا المنظر كن كنتوا انتما او غيركم غادي تفعلوا نفس الشيء او غير خصكم تعمروا السوق الانتقادات لا تعني شيئا في هذا الموضوع الخاوي طبعا غادي يوزعوا عليههم الحلوى راهم جابوها من اجلهم.
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-24
20 - مواطن الأحد 14 أكتوبر 2018 - 23:16
تصرف البرلمانين كان جوابا كافيا على سؤال الملك أين ذهبت الثروة ؟؟
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17
21 - لطفي الأحد 14 أكتوبر 2018 - 23:18
هؤلاء لا يستحقون تمثيل الشعب المغربي .يجب على الشعب المغربي أن يتبرأ منهم .كما تجب مقاطعتهم بعدم التصويت في الإنتخابات البرلمانية القادمة.
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13
22 - قانع بلي مكتاب لي الأحد 14 أكتوبر 2018 - 23:19
قناعة صعيب تلقاه عند كلشي غير كولي ليا واحد طامع فكعب غزال او حلوة اشنو خادي تمنا منو غير كولي ليا
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9
23 - شمالي الأحد 14 أكتوبر 2018 - 23:22
أثار إنتباهي البرلماني الذي خرج بكيسين كبيرين ملييئين بالحلويات ( أكياس Acima و Carrefour ) وبالصنطيحة !!! ما يدل أنه جاء ومعه الكيسين بنية السطو وبسابق إسرار. والله إنه لمنظر مخجل. تصرف صريح باللامبالات بالخطاب الملكي. التهافت على حلوى 3 دراهم ؟؟؟ ماهذا ؟ أهؤلاء هم ممثلوا الشعب ؟ لا شرف لا مروؤة لا شهامة لا أخلاق ؟ أهؤلاء الذين يصوتون على القوانين والميزانيات ؟ ليث ملك البلاد يطّلع على هذه الڤيديوهات ليعلم من يخاطب، أناس فاقدي الورع والغيرة على الوطن.
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12
24 - كيفما كنتم.... الأحد 14 أكتوبر 2018 - 23:30
كيفما كنتم يولى عليكم......لو كنا "نحن الشعب" في المستوى لما وصل أمثال هؤلاء لقبة البرلمان.
الآن "شوف" واسكت و "تكمش" و تحمل مسؤوليتك.
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10
25 - من المغرب الأحد 14 أكتوبر 2018 - 23:39
هؤلاء الجياع من البرلمانيين ماهم سوى صورة مبسطة للمجتمع المغربي .البرلماني من الشعب وانتخب من الشعب وعبر البرلماني عن حال الشعب بلهفته على كل ماهو مجاني .
اذن كفى انتقادا لهؤلاء البرلمانيين لانكم انتم مثلهم لو كنتم غير ذالك لما انتخبتهم
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2
26 - ايمان الأحد 14 أكتوبر 2018 - 23:44
الجشع موجود من زمان لكن زادت حدته من يوم دخول النساء للبرلمان ..هههههههه
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4
27 - mu ab الأحد 14 أكتوبر 2018 - 23:54
الكلام الفارغ ما عندنا ما اندرو به راك شتو كل شي بالاعين اديالكم اتحدوا واتخدو قرارا جماعيا بمقاطعة كل الانتخابات المقبلة الجماعية و البرلمانية
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3
28 - حلا الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 00:02
شوفو غير فالمناسبات المغربية المدعوون يأكلون حتى التخمة ويبحثون على ما يأخذونه معهم من أكل وحلويات.....مهما كان مركزهم الاجتماعي.وأتذكر هنا فيديو انتشر لسيدتين أخذن دجاجة بأكملها من الطبق ووضعنها بكيس وحرمن الجالسين بالطاولة.وما فعله البرلمانيون ليس سوى ثقافة مغربية منتشرة ومتفشية.الحاجة دفابور يتهافت عليها الجميع بحال الى حنا فمجاعة وفاقة.كان الاولى توزيع تلك الحلويات على المؤسسات الخيرية ومراكز المسنين والاطفال المتخلى عنهم مثلا وليس البرلمانيين عركوها وخاص ولادهم وعائلاتهم حتى هما يستافدو.......
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0
29 - ماهذا الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 00:05
ما هذا الذي أصبحنا نراه؟ كل يوم نصبح على فضيحة جديدة وكل واحدة أكبر من أختها! ولكن والله العظيم قد وصل العرب إلى درجة من الذل والعار والانحطاط ما لم تصل إليه أمة في هذا العصر ...!!!ضعف وخنوع وجشع وقتل وخيانة . عقاب من الله أمثال هؤلاء البرلمانيين هم الذين اوصلوا الدولة إلى هذا التخبططططططططططططط
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0
30 - من فرنسا الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 00:08
واش مازالين غادي تشاركو فشي انتخابات قادمة وتصوتو. على المغاربة أن ينهضوا من غفلتهم و يقاطعو كل الانتخابات القادمة.
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2
31 - جمعية الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 00:19
كون كانو يفكرو فلبلاد كون خلاوها لشي خيرية
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