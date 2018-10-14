24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
15/10/2018
الأيام القادمة
|15
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:04
|07:29
|13:18
|16:26
|18:58
|20:12
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل تتوقع سقوط الحكومة قبل انتخابات 2021؟ عدد المشاركين : 11555
- المخرج نسيم عباسي يدعو إلى استثمار الخواص في السينما المغربية
- المغرب والجزائر .. من الحرب العسكرية إلى المعركة الاستعراضية
- وسْم "ماساكتاش" يُلقي حجرا في بِرْكة عنف المغاربة ضد النساء
- الخطب الملكية .. التشخيص اللاذع والانتظارات على أرض الواقع
- بلجيكا .. انتخابات جماعية بنكهة وطنية وأوروبية
المخرج نسيم عباسي يدعو إلى استثمار الخواص في السينما المغربية (5.00)
ندوة تعدّد فوائد الشرب من الصنبور ومضار "المياه المعلّبة" بالمملكة (5.00)
- بزيادة تصل 500 درهم .. ارتفاع ضريبة "لافينييت" بحلول يناير القادم - (160)
- رفيقي: إحالة آيةٍ في سورة الفاتحة على اليهود يشجع على الكراهية - (127)
- الخطب الملكية .. التشخيص اللاذع والانتظارات على أرض الواقع - (67)
- تعليمات أمنية جديدة .. حموشي يشدّد على تطوير شرطة النجدة - (66)
- "مسيرة البيضاء" تُنادي بمحاكمة المُفسدين والتوزيع العادل للثروات - (61)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
شوارع البيضاء بدون سيارات
الأحد 14 أكتوبر 2018 - 21:30
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
1 - NOUMRI الأحد 14 أكتوبر 2018 - 23:16
الى رئيس الجمية ما فيها باس الى اعطيتي الشباب كراسي للجلوس حتى لو كانت من البلاستيك ليأكلوا براحة ليس كما شاهدت في الفيديو لا هم بجلسين و لا واقفين يعني بالدارجة أمقنزعين
2 - مغربي ناشط الأحد 14 أكتوبر 2018 - 23:32
ههههه عجبني غير مول الدربوكة "معلم" ولي كايغني ، المواهب الضائعة.
4 - soha taibe الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 00:05
تسالنا مع نعملوا اليوم بدون سيارة علاش كلشي بالسيارات علاش شكون الي شكا من السيارة واش الراكبين ولا الراجلين خصهم اليوم يجربوا اصحاب السيارات اسبوع على رجلهم وينتظروا المواصلات هذا هو اليوم الي خص اما السيارة لا غنى عنها حبيتو او كرهتوا لانها وسيلة نقل لا مفرة منها كتعوض الداية باللغة سابقا
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4