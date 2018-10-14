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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | شوارع البيضاء بدون سيارات

شوارع البيضاء بدون سيارات

الأحد 14 أكتوبر 2018 - 21:30

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - NOUMRI الأحد 14 أكتوبر 2018 - 23:16
الى رئيس الجمية ما فيها باس الى اعطيتي الشباب كراسي للجلوس حتى لو كانت من البلاستيك ليأكلوا براحة ليس كما شاهدت في الفيديو لا هم بجلسين و لا واقفين يعني بالدارجة أمقنزعين
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3
2 - مغربي ناشط الأحد 14 أكتوبر 2018 - 23:32
ههههه عجبني غير مول الدربوكة "معلم" ولي كايغني ، المواهب الضائعة.
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3 - Mohammed الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 00:03
تبارك الله على مول الكمان
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4 - soha taibe الاثنين 15 أكتوبر 2018 - 00:05
تسالنا مع نعملوا اليوم بدون سيارة علاش كلشي بالسيارات علاش شكون الي شكا من السيارة واش الراكبين ولا الراجلين خصهم اليوم يجربوا اصحاب السيارات اسبوع على رجلهم وينتظروا المواصلات هذا هو اليوم الي خص اما السيارة لا غنى عنها حبيتو او كرهتوا لانها وسيلة نقل لا مفرة منها كتعوض الداية باللغة سابقا
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