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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | انقلاب قطار في بوقنادل

انقلاب قطار في بوقنادل

الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 11:35

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - med.kech الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 11:56
قطار متوسط سرعته ١٢٠كيلو/ساعة انقلب على ظهره مثل السلحفاة...فما بالك ب tgv فائق السرعة، المشكلة في السكة المتهالكة و التي اكل عليها الدهر...اللهم الطف بالمسافرين
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2 - Bouhali الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 11:58
السؤال المطروح الآن هو:
اين الحلوة ؟؟؟
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3 - Abdeladim الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 12:03
انشاء الله بدون قتلى ولا جرحى. اللهم احفظ الواطن المغربي.
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