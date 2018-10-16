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كُتّاب وآراء
قتلى وجرحى قطار بوقنادل
الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 12:40
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (11)
1 - المهاية الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 12:57
اللهم ارحم جميع لقتلى ورزق أهليهم الصبر
2 - يونس الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 13:00
انا لله وانا اليه راجعون اللهم نسالك اللطف فيما جرت به المقادير
4 - amin sidi الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 13:07
سلام.
قطار موديل 1945 كيتسابق مع قطار 2020 ؟؟
قطار موديل 1945 كيتسابق مع قطار 2020 ؟؟
5 - قلب الأسد الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 13:09
والله مشهد يوجع ويؤلم القلب يقشعر البدن والروح من هول الفاجعة والمشهد المؤثر رحمتك ياربي لكل المصابين والشفاء للجرحى يارب صبر أهلهم" يقف اللسان عاجزا عن الكلام"
6 - H MEN الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 13:10
لخليع يبذر اموال بتحويل المحطات الى حوانت ومطاعم بدل شراء قطارات جيدة وتجديد السكك .
7 - هاااام جدا الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 13:12
دلك النوع من القطارات المفروض يربط فاس بالدار البيضاء ولكن لاسباب تقنية بقي بين الرباط والقنيطرة في صفقة مشبووووووهة ومغشوووووووووووووشة نطالب باقالة الخليع
8 - عصام الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 13:12
أسأل الله العلي القدير أن يتغمد برحمته الواسعة من وافتهم المنية و يجعل مثواهم الجنة و يرزق أهلهم و ذويهم الصبر و السلوان
9 - maroc الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 13:14
اللهم ارحم الموتا ورزق أهلهم الصبر واشفي المصابين في هاد الحادة وحفض بلدنا وبلاد المسلمين من كل مكروه
10 - مغربية الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 13:15
إن الله وإنا إليه راجعون الله يصبر عائلات الضحايا ويشافي المجروحين ويجب فتح تحقيق في ملابسات الحادث ومعاقبة المسؤولين لأن المغرب في خطر راجع للوراء بزاف وخاص تحسن جودة الخدمات النقل بoncf وتحسين ظروف عمل اامستخدمين
11 - مهاجر الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 13:16
ان لله وان اليه راجعون اللهم الرحم القتلي واشفي المصابين وارزق اهلهم الصبر
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