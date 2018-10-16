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كُتّاب وآراء
تفاصيل فاجعة القطار المنقلب
الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 14:20
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (23)
1 - Mounir Rifi الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 14:33
حادث فاس، حادث الرحامنة حادث مغوغة، حادث طنطان، حادث الصويرة، حادث بوقنادل...سيتم فتح تحقيق في انتظار حادث آخر
2 - ام بنات الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 14:37
تحية للشعب المغربي لدائما كيبين على رجولة انسانية في عدة مواقف مع انه مقموع محكور ولكن له الله هو لغيخلص كل واحد على قد نيتو.
من هذا المنبر كنقدم تعازي باسمي باسم المغاربة لكل عائلة الضحايا في هذه الفاجعة واسأل الله الشفاء لبقية المرضى. ونسأل الله العفو والعافية لنا ولكافة مسلمين اجمعين
من هذا المنبر كنقدم تعازي باسمي باسم المغاربة لكل عائلة الضحايا في هذه الفاجعة واسأل الله الشفاء لبقية المرضى. ونسأل الله العفو والعافية لنا ولكافة مسلمين اجمعين
3 - متقاعد الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 14:37
راك غدي تجبدو بحسن نيتك ولكن اخر سيستغل الفرصة للسرقة والفوضى لهدا اولدي هدا هو دور الدرك كي لا تعم الفوضى بحكم التجربة والله يرحم الجميع
4 - souhail_2311 الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 14:38
ادعوا إلى الله بأن يتغمد المتوفين بواسع رحمته وغفرانه، وأن يلهم ذويهم جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.
بغيت غير نعرف فيناهو هاد رئيس حكومة شفت محضرش في مكان الحادث ولا حتى اي سالي في اكل الحلوى ديالو عاد يمشي.
بغيت غير نعرف فيناهو هاد رئيس حكومة شفت محضرش في مكان الحادث ولا حتى اي سالي في اكل الحلوى ديالو عاد يمشي.
5 - المغربي الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 14:38
الناس خاصها تعرف باللي الإسعافات الأولية كيعطيوها ناس اللي عندها تخصص فهاد المجال
نية ديال الجميع صافية و المجهودات محمودة لكن لا يجب التصرف بهذا الرياء والغرابة
نية ديال الجميع صافية و المجهودات محمودة لكن لا يجب التصرف بهذا الرياء والغرابة
6 - NOUMRI الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 14:41
أقول للشهود و اللدين يحتجون على منعهم من المساعدة من الدرك و غيرهم من السلطات هدا حادت قطار و ليس دراجة و سيارة مكان الحادت يجب ان يبقى كما هو حتى يتم رفع كل ما يشير الى سبب إنقلاب القطار هدا ما يقع دول العالم
7 - مواطن الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 14:44
مزيان روح التعاون ديال هاد الشباب لكم الأمن كيجري عليكم لأنه بزاف كيستغلو فرص بحال غي باش يسرقو ويخطفو هدا من جهة بالإظافة أن عملية انتشال المصابين خاصها مسعفين لأنه ممكن بحركة خاطئة بسيطة تسبب شلل لشي شخص ولا تزيد تكمل عليه. نحن نسلك نفس طريق مصر لا ينقصنا إلا طوابير العيش لا حول ولا قوة إلا باله
8 - hamid ouchen الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 14:44
مع الاسف الجهل باقي فينا،
يا اخي صافي وصلو السلطات المختصة حيدو بعدو هوما اديرو خدمتهم، ناس متخصصين والوقاية المدنية هما يعرفو اديرو العلاجات الاولية، والتقنيين ديال المسرح الجريمة عارفين شغلهم، اقدر غا بديك العشوائية نتا غا زاطم وداخل بنيتك حسنة ولكن اقدر ضيع اثر ديال سبب الانقلاب اقدر تكمل على شي واحد ونتا معارفش طريقة الانقاذ، راه كل مجال وعندو مختصين، على اي الله ارحم الضحايا وشفي المصابين.
يا اخي صافي وصلو السلطات المختصة حيدو بعدو هوما اديرو خدمتهم، ناس متخصصين والوقاية المدنية هما يعرفو اديرو العلاجات الاولية، والتقنيين ديال المسرح الجريمة عارفين شغلهم، اقدر غا بديك العشوائية نتا غا زاطم وداخل بنيتك حسنة ولكن اقدر ضيع اثر ديال سبب الانقلاب اقدر تكمل على شي واحد ونتا معارفش طريقة الانقاذ، راه كل مجال وعندو مختصين، على اي الله ارحم الضحايا وشفي المصابين.
9 - khalid الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 14:46
ليس من حق أحد غير مؤهل في الاسعافات الاولية ان يتدخل في حادثة كيف ما كان نوعها ليس فقط قانونيا بل ثقافيا ايضا ،قد يكون مصاب لايزال على قيد الحياة لكن بتدخل عشوائي قد ينهي حياته. نعم هناك نقص في التغطية الصحية لكن هذا لا يدل على التسيب ودخول القطار بنية حسنة او سرقة أمتعة المسافرين. فشكرا لقواة الأمن لتغطيتهم الحدث ومزيد لأبناء الشعب من التوعية
10 - Fazi الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 14:47
القطار من صنع فرنسا
لا نريد خردة فرنسا نريد قطارات من صنع كوري و صيني
فرنسا ايست مؤهلة لصنع القطارات
يجب محاسبة من كان مسؤول عن الصفقة
و شكرًا
لا نريد خردة فرنسا نريد قطارات من صنع كوري و صيني
فرنسا ايست مؤهلة لصنع القطارات
يجب محاسبة من كان مسؤول عن الصفقة
و شكرًا
11 - يمينة الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 14:50
الاغاثة لها قواعدها لايمكن لمن ولى ان يقوم بها ....ونعرف ان عمليات سرقة تتم في مثل هذه الحالات....وتحية عالية لرجال الأمن والاغاثة
12 - Tim الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 14:50
Je ne trouve pas de mots pour exprimer ce que je ressens quand j'entends ce que disent ces gens.Ça me dépasse,tant d'ignorance me dépasse.des accidents on en voit partout dans le monde,mais des citoyens qui veulent devenir urgentistes,du jamais vu.
13 - محمد الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 14:52
خلاصة الفيديو البطالة و قلة ما يدار زعما اليوم الاتنين هادو خاص يكونو كايقراو ولا خدامين للاسف
بالنسبة لتصرف الدرك فهو عادي هاداك يعتبر مسرح جريمة ... خصهم يعرفو اسباب الانقلاب الخ...أما ديك الهضرة ديال قدر الله مابقاتش واكلة خاصنا المحاسبة و علاش داك السكة تهرسات و فين الصيانة
بالنسبة لتصرف الدرك فهو عادي هاداك يعتبر مسرح جريمة ... خصهم يعرفو اسباب الانقلاب الخ...أما ديك الهضرة ديال قدر الله مابقاتش واكلة خاصنا المحاسبة و علاش داك السكة تهرسات و فين الصيانة
14 - lahbib الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 14:56
انا لله وان لله راجعون لاحولةولاقوة الا بالله العلي العظيم
15 - سلمى الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 14:57
يا هاد المسؤولين اللي ماشي مسؤولين خليو الناس تعاون راه كلشي سواسية عند الله و كلشي غادي لشبر ديال التراب. هاد الشعب قاتلاه النفخة.من تواضع لله رفعه.و لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم و حسبي الله ونعم الوكيل
16 - zeyad الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 14:57
للاسف الشديد هدا غير قطار عادي اما فائق السرعة .لاحولة ولا قوة الا بالله
فعلا لا توجد مراقبة يومية للسكك .عارفين غير اي زيدو فالتمن ..نسال الله ان يتغمد الله الوفيات .في الاخير سوف يقول لنا وفاة واحدة ...
فعلا لا توجد مراقبة يومية للسكك .عارفين غير اي زيدو فالتمن ..نسال الله ان يتغمد الله الوفيات .في الاخير سوف يقول لنا وفاة واحدة ...
17 - zeyad الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 14:57
للاسف الشديد هدا غير قطار عادي اما فائق السرعة .لاحولة ولا قوة الا بالله
فعلا لا توجد مراقبة يومية للسكك .عارفين غير اي زيدو فالتمن ..نسال الله ان يتغمد الله الوفيات .في الاخير سوف يقول لنا وفاة واحدة ...
فعلا لا توجد مراقبة يومية للسكك .عارفين غير اي زيدو فالتمن ..نسال الله ان يتغمد الله الوفيات .في الاخير سوف يقول لنا وفاة واحدة ...
18 - houssine الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 14:58
هناك مجموعة من الجانحين يريدون السيطرة على امتعة المسافرين ، يوجد من يتكلف بانقاذ المسافرين ومساعدة الجرحى، ابتعدوا عن المسؤولين حتى يقوموا بواجبهم.
19 - نوال باريس الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 14:58
اولا الله يرحمهم ويشفي انشاألله الجرحى، وجودكم كعدمه،من الافضل الاتلمسو الجرحى والمصابين لان ذلك سوف يأذيهم اكثر،هذا شغل مهنين ومتخصيصين في طب،لانكم سوف تعرضون اعظائهم واجسامهم للخطر،ناهيك انا لآتيق فيكم فمن روئية وجوههكم فسبب وجودكم هو سرقة ممتلكاتهم ومجوهراتهم وكل مابحوزتهم،وليس الانسانية التي تدفعكم لذلك،وانما لكم اسباب اخرى،حتى وجودكم قرب مكان الحادثة مشكوك في امره،اتمنى ان الحادثة ليست من فعل انساني من اصحاب لا ضمير لهم،
20 - لحبيب الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 15:01
ان لله وان اليه راجعون لا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
21 - صابر عبد الصبور الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 15:02
انا لله وانا اليه راجعون.اللهم ارحم كل المفقودين واسكنهم فسيح جناتك والهم اهلهم الصبر والسلوان واشف كل مصاب في هذه الحادثة المؤلمة.وكما نقول في لهجتنا الدارجة المليءة بالحكم *كييت اللي جات فيه*
22 - مراد الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 15:03
ما أتار انتباهي هو ضحك البعض و عدم وجود تأثر من الواقعة مع أنها فاجعة. لا حول و لا قوة إلا بالله. إنا لله وإنا إليه راجعون
23 - ahmad الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 15:08
وكيف سيكون مصير ث جفف طنجة الدار البيضاء البنية الثحثية مغشوشة ليس لنا مهندسينن مؤهلون
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