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كُتّاب وآراء
لخليع وفاجعة بوقنادل
الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 15:15
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
1 - نجاة الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 16:25
انا لله وانا اليه راجعون
لله ما اعطى ولله ما اخد
لله ما اعطى ولله ما اخد
2 - sellam souiri الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 16:34
Malgré cette tragédie personne des hauts responsables ne sera inquiétée comme d’habitude et personne n’est autorisée à démissionner sans l’aval de l’état profond car les khouddams addaoula sont au-dessus de toute inquiétude.
C’est comme ça au Maroc .
Remarque les tv publiques ne sont pas mobilisées pour ce tragique événement presque le black-out comme d’habitude.
C’est comme ça au Maroc .
Remarque les tv publiques ne sont pas mobilisées pour ce tragique événement presque le black-out comme d’habitude.
3 - غيور الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 16:36
لماذا لا تقدم إستقالتك و تقول أنك المسؤول الأول عن الحادثة...أم أن سائق القطار رب الأسرة و الساهر على لقمة العيش هو من سيتحمل المسؤولية....كما طردتم مستخدمين بدون أدنى حقوق و مستحقات بطبيعة الحال كلشي ساهل في بلاد الحلوى و السيبة
لك الله يا مواطن
لك الله يا مواطن
4 - ربيع حرادج الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 16:39
كيف ما كان يجب يفتح تحقيق موسع من طرف وكيل الملك يشمل حتى المكتب الوطني للسكك الحديدية اذا ما كان هنالك عملية المراقبة الروتينية التقنية للقطار قبل خوضه الرحلة، ام لا، او اجراء مراقبة للسكك الحديدية عبر قاطرات خاصة للمراقبة ام لا، وخصوصا هنالك بجانب السكك الحديدية ورش، لسكة القطار السريع ،فالمرجو من السلطات توضيح اسباب الحادث الاليم وانا لله وان اليه راجعون.
5 - simo3 الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 16:42
الشركة المسؤولة غرضها فقط هو استمرارية عمل القطارات لان توقفها سيلحق بهم الضرر المادي. اما الضحايا فلهم الله من قبل و من بعد.
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