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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | البراهمة والفوارق الاجتماعية

البراهمة والفوارق الاجتماعية

الخميس 18 أكتوبر 2018 - 17:09

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - عبد السلام اطراشلي الخميس 18 أكتوبر 2018 - 16:12
على كل القوى المناهضة للسياسات السائدة بهذا البلد أن تجمع قواها وتلتئم من أجل مطلب تغيير الدستور وملائمته مع متطلبات العصر.
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12
2 - كمال جنبلاط الخميس 18 أكتوبر 2018 - 17:08
احنا بحال هداك اللي عندو الكار خاسر و باش يحل المشكل كيبدل الشيفور !
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10
3 - الواقع الخميس 18 أكتوبر 2018 - 17:58
رسالة إلى هسبريس تحديدا
أرجوا من الله العلي القدير أولا و من جريدتكم المحترمة أن تعثوا طاقمكم إلى دوار أولاد امبارك قيادة بني فراسن عمالة تازة هناك حالة مستعجلة سيدة في حالة يرتى لها في حاجة للمساعدة العاجلة
لولا جيرانها جزاهم الله خيرا
و في الحقيقة التامة جيرانها هم في حاجة ماسة إلى محسنين لمساعدتهم و الله العظيم لست أعرف كيف أعبر لكم
على كل حال العنوان لقد كتبته
المرجوا الإتصال بالبريد الإلكتروني لكي ازودكم بمعلومات حول الموضوع وألف شكرا لكم

إنها رسالة لكم لا تبخلوا على هده السيدة جزاكم اللة خيرا المرجوا منكم الاتصال
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4
4 - مواطن الخميس 18 أكتوبر 2018 - 18:07
معك الحق يااستاد نا العزيز...... المافيات
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3
5 - صائب عريقات الخميس 18 أكتوبر 2018 - 20:05
العز للسيد البراهمة الله يحفظوا ويكثر من امثاله ،ماشي بحال شي أمناء ديال الشكارة . ماقاله الاستاذ المحترم يحسب له وما عهدنا فيه الا الجرأة والصدع بالحقيقة المرة .ان الشعب فقد الثقة في كل المؤسسات نعم كلها من اعلى الهرم الى سافله.
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