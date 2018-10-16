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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | التبرع بالدم لضحايا بوقنادل

التبرع بالدم لضحايا بوقنادل

الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 21:00

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مغربي قح الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 21:18
جميل جدا أن نرى ذلك و هذا هو المجتمع المغربي القح و ما عرفنا عليه جدودنا و واليدينا، في ساعة الحزة كتلقا ولد بلادك من قريب و غريب في جنبك. كنتمنى نرجعو لأصولنا الطيبة و نربيو الأجيال القادمة على الخصاى المغربية العريقة ماشي على اللهطة.
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2 - ذ.نجيب بالعاصمي الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 21:25
كان بودي ان انتقل الى الرباط والتبرع.غير اني فعلتها بمركز مكناس منذ اسبوعين مما حرمني من التبرع بعد مضي اسبوعين.وابقى رهن إشارة المصالح الطبية ليل نهار، اعتبارا لنذرة فصيلتي A-. و
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