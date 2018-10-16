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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | النقل بين الرباط والقنيطرة

النقل بين الرباط والقنيطرة

الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 20:55

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - Samir r الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 21:16
واضح نحن المغاربه نحب الفوضى والعشوائيه وبدونها لا يمكننا أن نعيش.
الكل يتحدث عن تطبيق القانون واحترامه الخ...لكن في نفس ترى نفس الاشخاص يتهاتفون عن الخطافه وهم بذالك يساهمون في عدم تطبيق القانون .
احيي السيد الاول الذي تحدث في الشريط.
لا يمكن لنا أن نطالب من الاخرين احترام القوانين وفي نفس الوقت نحن نتحايل عليها ونخترقها كلما أتيحت لنا الفرصه.
اعاده تربيه المجتمع من جديد اصبح أمرا ملحا اكثر من اي وقت مضى.عندما اقول المجتمع اعني حكومه وشعبا.
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2 - les opportunistes الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 21:18
je demande a tous les gens qui ont une voiture perso de prendre avec eux les gens qui font la navette entre rabat et kenitra .le covoiturage. et aussi aux autorites d etre vigilant et repressif vers les taxis qui osent élevé les tarifs . etre citoyen et non pas un parasite .c une catastrophe et il y a des lois pour les catastrophes .appliquer les sur les contravenants .
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