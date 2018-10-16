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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | عروض مدهشة للخيل

عروض مدهشة للخيل

الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 23:03

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1 - سلمى الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 23:17
كان عليهم يؤجلو العرض احتراما لمشاعر الناس اللي ماتو فالقطار و احتراما لجميع المغاربة اللي تأثروا بهاد المصاب الجلل
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