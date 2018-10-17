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كُتّاب وآراء
أبواب "مَاريفيّ" تثير الغضب
الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 13:46
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (15)
1 - عزيز الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 14:52
يا اخي السيدة مهرسا من ظهرها وغادير عملية اش غادي تشوف وفين غادي دخل راه المستشفى العسكري اوامره صارمة احسابلك السويسي هدا ره العسكر هدا ولكن في الاخير الله يكون في عونك
2 - شاهد الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 15:04
إلى صاحب التعليق 1،الله يهديك هده من ضحايا فاجعة القطار،وقد أصدر صاحب الجلالة أوامره قصد فتح المستشفى العسكري في وجه الضحايا والجرحى والمصابين،أين هو المشكل؟ لكن هناك تجد بعض العاملين لا يبالون بهده التعليمات،وينفيدون فقط تعليمات رؤساءهم،كأنهم جميما يعملون في ضيعاتهم الخاصة ويصبحون هم الآمر و الناهي،لكن يجب فضح هؤلاء بجميع الوسائل المتاحة حتى تصل الى اعلى سلطة في البلاد.
3 - ولد الشعب الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 15:05
بنادم مكيفرقش بين مستشفى عسكري ومستشفى مدني
راه تعليمات تتكون صارمة وخاصها طبق قدرو ضروف العسكري لي في الباب راه لا حول ولا قوة له
راه تعليمات تتكون صارمة وخاصها طبق قدرو ضروف العسكري لي في الباب راه لا حول ولا قوة له
4 - متفق الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 15:13
متفق مع صاحب التعليق 1 و 3 راه التعليمات فاش تتعطى ضروري تطبق وإلى مطبقتيش القانون يطبق عليك وممكن توصل لعقوبة أكبر
5 - Imi الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 15:14
المستشفى العسكري قوانين صارمة ميمكنش دخل من غير موعد الزيارة ماشي بحال المستشفيات الأخرى الله يشفي الجميع ان شاء الله
6 - حسين عمري الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 15:15
راه هما الي ما فهموش الاوامر..... يتهلاو فيهم البارج... ماشي اليوم ولا غدا !!!!!.و من بعد الموجود الله....
7 - عبدو الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 15:15
اذا فتحت الابواب مصراعيه للعموم فما عليك الا اغلاق المستشفيات كاملة .والسؤال اين كانت المريضة يوم ادخال االاخرين يوم الواقعة ؟! او هو الابتزاز والمنفعة ...
8 - راصد الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 15:17
الى صاحب التعليق الأول ليس هناك لا أوامر عسكرية ولا شئ كل ما هناك إجتهادات من المسؤولين عن المستشفى ترقبا لزيارة مفاجئة من الملك للضحايا.
تعليق غير لائق
-16
9 - محمد الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 15:32
أولا المستشفيات العسكرية مؤسسات يال الدولة ماشي فيرما ديا شي حد أو منحق أي مواطن الحصول على العلاج فيها هدا تانيا السيدة من المصابين في حادت القطار لي سيدكم عطا تعليمات ديالوا لي مكايتسوق ليها حتا شي مسؤول باش تم العناية بيهم
إدن حقوا إدخل لهاد المستشفي
إدن حقوا إدخل لهاد المستشفي
10 - Badr الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 15:39
Je connais l'hopital militaire et comment ca marche. Les urgences doivent recevoir les cas d'urgence et meme si c'est un hopital militaire, cet accident est un cas special et le cas etait dirigé de l'hopital de salé vers l'hopital militaire puisque les autres n'vaient pas les moyens pour traiter le cas . Le probleme c'est le manque de communication et la lenteur entre les hopitaux. Puisque y'a deja l'autorisation du roi de prendre en charge les victimes de cet accident l'hopital doit les recevoir sur le champs. Pour les gens qui disent que c'est un hopital militaire, c'est pas une raison sufisante pour ne pas recevoir un cas si grave que ca
11 - هسبريسي الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 15:44
اين هي توجيهات جلالة الملك . إنها الفوضى العارمة في المغرب.
12 - hamid الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 15:47
الى صاحب تعليق رقم 1 او 3 الله اهديكم راه مخلاو لمريضة تدخل مشي زيارة الاقاريب ديالها
13 - تغطية الشمس بالغربال الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 15:52
اوامر غير اوامر هذا يبرز التخبط وتدهور ميدان المستشفيات عامة في المغرب. هذه كارثة وابواب المستشفيات والاتصالات بينها يجبان تكون تلقائية. غدا يكون زلزال وعدد الجرحى لا يعد ستبقون على الابواب مغلقة؟ سيارة الاسعاف توجهة بامر من المستشفى الذي لا يقدر على الجراحة وهذا معمول به. اللهم اذا كان في المغرب فئتان من المواطنيين او اكثر وهذا الذي يبدو لي.
14 - الحسن الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 16:06
الجهل السيدة سيتكفل بها الطاقم الطبي هي عندها كسر و ستكون فالعناية المركزة الهرج و البكاء و الغوات لا يفيد في شيء فيما مش دابزوفيات العالم ممنوع الدخول للحالات الطارئة اتقوا الله فيما مشيتو كتيو العيالات تغوتو او تبكو لا حول و لا قوة الا بالله
15 - دبلوماسي الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 16:19
راه فرق كبير بين مستشفيات السعودية و المغرب السعودية تستقبل المرضى كيفما كانت جنسيته و تعمل العمليات كيفما كان نوعها و هذه حقيقة من خلال أداءي لمناسك الحج
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