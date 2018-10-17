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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | بناية جديدة لمعهد القضاء

بناية جديدة لمعهد القضاء

الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 21:35

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - الغاغل الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 21:53
ما قيمة مبنى جديد وملفات قديمة من النهب والتهريب والاختلاس أبطالها أناس معروفون لم تحكم ومركونة بالرفوف
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2 - atis الأربعاء 17 أكتوبر 2018 - 21:54
نحتاج الى مستشفيات اكتر من البنيات الفارهة ، نحتاج الى مدارس حتى لا نبني محاكم و سجون .
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